بازداشت دو فلسطینی در قدس به دست نظامیان رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی دو جوان فلسطینی را در منطقه «السعدیه» در شهرک قدیمی قدس بازداشت کردند.

این جوانان که از مسحراتی های این منطقه بودند بعد از انجام وظیفه خود توسط نظامیان اسرائیلی بازداشت شدند.

خبرنگار راشاتودی گزارش داده است این دومین بار در یک هفته گذشته است که اسرائیل جوانان مسحراتی را در شهرک قدیمی قدس بازداشت می کند.

مسحراتی ها افرادی هستند که مردم را برای خوردن سحری بیدار می کنند، در این سنت قدیمی که در کشورهایی مانند سوریه و لبنان هم رواج دارد مسحراتی ها با کوبیدن بر طبل و حرکت در کوچه ها و محله ها مردم را برای خوردن سحری بیدار می کنند.