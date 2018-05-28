حمایت میلیاردی عربستان وامارات ازتکفیریهاوهمکاری باآمریکاواسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله یمن در سخنان تلویزیونی خود گفت: نبرد ساحل غربی یمن بر پایه تصمیمات آمریکا آغاز شده و افسران سعودی و اماراتی که با اتاق های عملیات آمریکا و اسرائیل و انگلیس در ارتباط هستند آن را مدیریت می کنند.

وی در ادامه افزود: محال است که ائتلاف سعودی بتواند این نبرد را به نفع خود به پایان برساند. دشمن می تواند درگیری جدیدی در الحدیده ایجاد کند اما محال است بتواند آن را به پایان برساند.

الحوثی تاکید کرد: مردم یمن هم چنان کنترل مناطقی که به عمق استراتژیک ما برمی گردد را در دست دارند. عربستان و امارات میلیاردها دلار برای حمایت از اقدامات گروه های تکفیری در برخی استانهای یمن هزینه کرده اند. هر کسی که علیه ملت یمن به خارج دل خوش کرده است به نتیجه نخواهد رسید.