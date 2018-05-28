۸۳ طرح اشتغالزایی روستایی به بانکها معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی؛­­­ حسین شیرزاد در نخستین ­جلسه شورایعالی اشتغال در تعاونی های کشاورزی و روستایی با اشاره به مجوز هیات دولت و ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری گفت: از محل منابع صندوق توسعه ملی تسهیلاتی به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار بابت سهم دولت تخصیص یافته و معادل همین میزان نیز از طریق منابع بانکی تامین شده که در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت اشتغال پایدار روستایی و عشایری در نظر گرفته شده است.

وی افزود: از مجموع طرح های پیشنهادی تعاونی روستایی در استان ها تاکنون ۴۵۷ طرح با اعتباری در حدود ۵۶۸ میلیارد تومان در سامانه کارا ثبت شده و از این میزان ۱۶۳ طرح به مبلغ حدود ۱۹۳ میلیارد تومان در کارگروه های شهرستانی و استانی به تصویب رسیده که ۸۳ طرح با مجموع اعتبار بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک های عامل شامل بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کار آفرینی امید معرفی شده اند.

شیرزاد تصریح کرد: در این خصوص طرح های زیادی از سوی ادارات کل تعاونی های روستایی در اکثر استان های کشور مورد تصویب کارگروه های شهرستانی و استانی قرار گرفته و طرح های مهم دیگری نیز در این رویکرد پیش بینی شده که برای تصویب و معرفی به بانک های عامل برای ­پرداخت در دستور کار سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار دارد.

وی تنوع و فراوانی طرح های مصوب تعاونی ها که به بانک معرفی شده اند را عمدتا در زمینه توسعه و تجهیز و احداث سالن سردخانه، طرح تولید میوه خشک (چیپس میوه)، فرآوری پسته و غلات، بسته بندی محصولات کشاورزی، احداث باسکول، تولید چیپس سیب زمینی، مرکز جمع آوری شیر، احداث گلخانه، کاشت گل محمدی، احداث انبار چند منظوره، کارخانه کمپوست و کشمش پاک کنی، سوله گندم ۵۰ هزارتنی، پرورش بز سانن،کشتارگاه صنعتی مرغ و بلدرچین، تولید بذور اصلاح شده، فرآوری بذر گندم، احداث واحد بوجاری بذر و حبوبات، سیلوی ذخیره غلات، تجهیز کارخانه شالیکوبی، توسعه کارگاه خوراک دام و خدمات بازرگانی و دامی تخصصی کشاورزی و مهندسی برشمرد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از بانک های عامل خواست تا ضمن همدلی با تعاونی های روستایی وکشاورزی در زمینه تامین وثایق بانکی گشایش های لازم را برای سرمایه پذیر ساختن تعاونی ها فراهم آورند.