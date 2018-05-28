اخذ سند قلعه فلک الافلاک/اختصاص نیمی از اعتبارات توازن به گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان، سید موسی خادمی با بیان اینکه ظرفیتهای طبیعی و میراث فرهنگی، لرستان را در آینده به موقعیتهای بالایی خواهد رساند، اظهار کرد: موضوع حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی مسئله بسیار مهمی برای استان است و با بررسی این حوزه به هویت باستانی خود بیشتر پی خواهیم برد.
وی افزود: شاید نسل حاضر نتواند از میراث فرهنگی خود بهخوبی استفاده کند اما آیندگان میتوانند بهتر از آن بهرهبرداری کنند.
استاندار لرستان بر لزوم حفظ این میراث برای آیندگان تاکید کرد و گفت: هویت تاریخی برای نسلهای بعد بسیار مهم است بنابراین وظیفه ما حفظ، صیانت و نگهداری از این آثار است.
وی با بیان اینکه در آینده نه چندان دور جایگاه توسعه یافتگی استانها دچار تغییر خواهد شد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت موقعیت استراتژیکی آب، منابع طبیعی و گردشگری، استان ظرفیت بسیار ویژهای برای توسعه و پیشرفت خواهد داشت.
خادمی از اشکالات اصلی لرستان و ناشناخته بودن آن را کم بودن فعالیتهای اطلاع رسانی درباره ظرفیتهای ویژه استان دانست و خاطرنشان کرد: آنچه که ما داریم نسبت به آنچه که دیگر استانها دارند بیشتر است، اما آنها بهتر از ما از داشتههای خود بهره بردهاند.
وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا لرستان را با توجه به ظرفیتهای موجود به جایگاه اصلی خود برسانیم برای همین میراث فرهنگی را در اولویت برنامه توسعه استان قرار دادهایم.
استاندار لرستان با بیان اینکه قلعه فلک الافلاک تاکنون سند نداشته است، ادامه داد: با پیگیریهای مکرر طی چند ماه گذشته در ابتدای سالجاری موفق به اخذ سند برای این اثر برجسته شدیم، که آن را به میراث فرهنگی انتقال خواهیم داد تا موضوع ساماندهی انجام شود.
خادمی اظهار کرد: در سالجاری بیش از ۵۰ درصد اعتبارات توازن منطقهای را به سمت مباحث گردشگری هدایت خواهیم کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه تعدادی از پروژههای حوزه گردشگری را به نتیجه خواهیم رساند، افزود: در بخش خصوصی اولویت ما ایجاد و به اتمام رساندن هتلهای نیمه کاره در استان به ویژه در مرکز است.
خادمی هدف اصلی خود را در چند سال آینده تبدیل لرستان به مقصد گردشگری دانست و گفت: مردم لرستان دارای زمینه فرهنگی و آیین خوب مهماننوازی هستند اما نیاز به آموزش بیشتر در زمینه گردشگری است.
وی با تاکید بر لزوم فعالیت سمنها و تورگردانها به استفاده از سرمایهگذار بخش خصوصی اشاره و تصریح کرد: با برنامهریزی مناسب اگر بتوانیم فعالیتهای گردشگری را به نتیجه برسانیم و با بهرهبرداری از ظرفیت این حوزه طی چند سال آینده لرستان به جایگاه اصلی خود در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری خواهد رسید.
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