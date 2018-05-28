بانک مرکزی بخشنامه محدودیت تراکنش USSD را صادر نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی گفت: بانک مرکزی هیچ بخشنامه ای در این زمینه صادر نکرده است.

وی اظهارداشت: دراین خصوص بخشنامه ای توسط شاپرک نیز صادر نشده است.

یادآور می شود، صبح امروز اخباری در رسانه ها در خصوص بخشنامه جدید بانک مرکزی برای کد های USSD منتشر شده بود. در خبر مذکور آمده بود: بانک مرکزی ضوابط جدیدی در چارچوب کدهای دستوری تحت عنوان USSD تصویب و به بانک‌ها در جهت محدودیت استفاده از این سرویس ابلاغ کرده و از هر کارت بانکی برای تراکنش‌های در بستر USSD فقط یک بار در روز می‌توان استفاده کرد.

در ادامه این خبر که توسط معاون فناوری های بانک مرکزی تکذیب شد، آمده بود ، بر اساس ضوابط جدید بانک مرکزی، هر کارت بانکی فقط یکبار در روز برای خرید شارژ، بسته‌های اینترنت یا پرداخت قبض قابل استفاده است و در صورت نیاز به تراکنش برای خرید شارژ و غیره برای بار دوم نیاز باید از کارت بانکی دیگری استفاده شود.