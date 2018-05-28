حمله تروریستی عناصر انتحاری بوکوحرام در نیجریه با ۴ کشته و ۷ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه لحظاتی پیش با انتشار یک خبر فوری اعلام کرد که در حمله عناصر انتحاری گروه تروریستی بوکوحرام در نیجریه دست کم ۴ نفر کشته و تعدادی نیز زخمی شدند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، حادثه زمانی روی داد که یکی از دو عنصر انتحاری زن، مواد منفجره خود را درون منزلی مسکونی و عنصر انتحاری دیگر وسیله انفجاری خود را در نزدیکی مسجدی واقع در شمال نیجریه منفجر کردند.

پلیس نیجریه تا کنون زخمی شدن ۷ نفر را در این حادثه مورد تأئید قرار داده است.

گفتنی است، بوکو حرام که از ۶ سال قبل فعالیت مسلحانه خود را علیه دولت نیجریه آغاز کرد، حملاتی را به کشورهای مجاور از قبیل نیجر و کامرون نیز کرده که تا کنون به آوارگی تعداد زیادی از غیرنظامیان از کشورهای همسایه نیجریه منتهی شده است.

در مقابل دولت نیجریه تنها به اعلام کلامی مبارزه به این گروهک تروریستی بسنده کرده است.