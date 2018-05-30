۵ هزار انشعاب آب غیرمجاز در لرستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاکاوند صبح چهارشنبه در گردهمایی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد ۱۰ روستا در لرستان با تانکر آب رسانی می شود، اظهار داشت: خوشبختانه در آبرسانی به روستاها خیلی خوب کار شده است و هرسال به صورت میانگین ۱۷۰ روستا را آبرسانی جدید کرده ایم.

وی با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از آب شرب به ویژه در فصل تابستان یکی از مشکلات موجود است، تصریح کرد: ۵ هزار انشعاب غیرمجاز را شناسایی کرده ایم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی لرستان با تاکید بر اینکه ۱۰۲ مورد از این انشعابات غیرمجاز مربوط به باغات و مزارع است، افزود: این ۱۰۲ انشعاب غیرمجاز نیز ۵۰ درصد مصرف آب غیرمجاز را دارند.

کاکاوند یادآور شد: خواهش داریم با این ۱۰۲ انشعاب معرفی شده به محاکم قضایی برخورد قاطع شود.

وی همچنین در خصوص تامین آب شرب کوهدشت گفت: خوشبختانه در این شهرستان هنوز مشکل حادی نداریم و افتتاح ۳ مجتمع آبرسانی باعث شده مشکلات این بخش کم شود.