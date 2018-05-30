به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، این آثار از بین تصویرگری‌های منتخب کتاب‌های کودک و نوجوان ۱۵ تصویرگر ایرانی راه‌یافته به مسابقه دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا ۲۰۱۷، انتخاب تا در موزه‌های هنری پنج شهر ژاپن در معرض دید علاقه‌مندان قرار بگیرد.

در این میان تصویرگری‌های اصلی کتاب «سه فرشته با بال‌های طلایی و چشمان آبی رنگ» نوشته احمدرضا احمدی کار علیرضا گلدوزیان از جمله آثار این نمایشگاه است که به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اختصاص دارد.

همچنین در این نمایشگاه که از سوی انجمن موزه‌های هنری ژاپن برگزار می‌شود، قطعه‌های دیگری از آثار تصویرگری کتاب‌های «من یک گوزن بودم» اثر نرگس محمدی از انتشارات افق، «ضحاک» اثر فرشید شفیعی از انتشارات نظر و «وسط راهروی تاریک» اثر غزاله بیگدلو از انتشارات هوپا در کنار آثار تصویرگران چند کشور دیگر جهان ارایه شده است.

انجمن موزه‌های هنری ژاپن پس از برگزاری مسابقه دوسالانه تصویرگری براتیسلاوا ۲۰۱۷، اقدام به برپایی این نمایشگاه با هدف آشنایی بیش‌تر تصویرگران ژاپنی با هنر تصویرگری از چند کشور که دارای سطح تصویرگری قابل ملاحظه‌ای هستند، کرده است.

این آثار تصویرگری قرار است به زودی در موزه‌های پنج شهر کشور ژاپن برپا شود که هر نمایشگاه نیز ۶ تا ۸ هفته به طول خواهد انجامید.