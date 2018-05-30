هجرت پیامبر(ص) منجر به گسترش اسلام شد/ «صبر» ریشه همه تکالیف الهی

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد میرعمادی در تفسیر آیه ۱۰ سوره «زمر» با عنوان «قُلْ یَا عِبَادِ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّکُمْ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِی هَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا یُوَفَّی الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَیْرِ حِسَابٍ» اظهار داشت: خداوند میفرماید که خداترس و پرهیزکار باشید.
تأکید بر مسئله هجرت
وی بابیان اینکه پاداش کسانی که خداترس و پرهیزکار هستند نیکویی و خوشی است، عنوان کرد: خداوند بعد از احسان مسئله زمین خدا و پهناور بودن آن را مطرح میکند.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد بابیان اینکه خداوند مسلمانان را به هجرت، رفتن و دور شدن از وطن تشویق میکند، گفت: سوره «زمر» مکی است و در مکه مؤمنان مورد اذیت و آزار مشرکان قرار داشتند.
آیتالله میرعمادی بابیان اینکه مشرکان مسلمانان را اذیت میکردند و آنها را شکنجه میدادند، گفت: یکی از کارهایی که مشرکان میکردند این بود که اموال منقول و غیرمنقول مسلمانان را مصادره میکردند.
در آیه دهم سوره «زمر» آمده است که زمین خدا وسیع است پس هجرت کنید
وی بابیان اینکه مشرکان زمین مسلمانان را تصرف میکردند و خانه آنها را خراب میکردند، افزود: همچنین مشرکان مانع عبادت مسلمانان میشدند و مفهوم جمله «وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ» این بوده که ای مسلمانان اگر در انجام تکلیف به مانع برخورد میکنید و نمیتوانید آن را از سر راه خود بردارید، هجرت کنید.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد با تأکید بر اینکه خداوند میفرماید که زمین خدا وسیع است پس هجرت کنید، افزود: بعضی از مفسرین گفتهاند این آیه مربوط به نخستین هجرت مسلمانان به سرکردگی جعفربن ابیطالب به سرزمین حبشه بوده است.
هجرت باعث گسترش اسلام شد
آیتالله میرعمادی بابیان اینکه وقتی این آیه نازل شد پیامبر(ص) فرمود که مسلمانان هجرت کنند، ادامه داد: مسئله هجرت در اسلام اهمیت داشته و از همان زمان پیامبر(ص) این امر مطرح بوده است، گرچه در مکه بحث جهاد مطرح نبوده اما بحث هجرت مطرح بوده است.
وی بابیان اینکه پیامبر گرامی اسلام(ص) نخستین هجرت را توسط جعفربن ابیطالب انجام داد، بیان داشت: هجرت پیامبر مبدأ سال مسلمانان شد و این هجرت در اسلام اهدافی دارد.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد بابیان اینکه گاهی هجرت برای تحصیل علم است، بیان داشت: گاهی نیز هجرت برای تجارت و کسبوکار است.
اگر هجرت پیامبر(ص) نبود، اسلام گسترش و نفوذ پیدا نمیکرد
آیتالله میرعمادی بابیان اینکه گاهی نیز هجرت برای تبلیغ و ارشاد است، تصریح کرد: گاهی هجرت برای حفظ دین و ایمان است و برای این بوده که انسان بتواند عبادت کند و دین خود را حفظ کند و از شر ظالم در امان بماند.
وی بیان داشت: در اسلام مسئله هجرت خیلی مهم است، هجرت باعث گسترش اسلام شد و اگر هجرت پیامبر نبود اسلام گسترش و نفوذ پیدا نمیکرد.
خداوند اجر صابران را بدون حساب میدهد
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد همچنین بابیان اینکه خداوند اجر صابران را بدون حساب میدهد، افزود: هجرت کردن سختی و مشکلات دارد و خداوند میفرماید انسانی که هجرت میکند باید استقامت داشته باشد.
آیتالله میرعمادی با اشاره به اینکه خداوند متعال منحصراً اجر صابران را پر میکند، گفت: کلمه «بِغَیْرِ حِسَابٍ» در این آیه به دو صورت معنا میشود، یکی به معنی بدون محاسبه و حسابرسی اعمال است، خداوند اجر صابران را بدون اینکه اعمال آنها را محاسبه کند کامل عطا میکند.
علامه طباطبایی میفرماید که صبر و استقامت اساس و ریشه همه تکالیف الهی است
وی بابیان اینکه خداوند اجر صابران را عطا میکند و در روز قیامت حسابرسی اعمال ندارند، گفت: همچنین معنای دوم «بِغَیْرِ حِسَابٍ» این بوده که انسان حد و اندازه پاداش صابران را نمیداند.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد تأکید کرد: راجع به صبر و استقامت روایت و آیات فراوانی وجود دارد.
آیتالله میرعمادی بیان داشت: علامه طباطبایی میفرماید که صبر و استقامت اساس و ریشه همه تکالیف الهی است.
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