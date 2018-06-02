طرح«حیات پویا» در ۲۰ مدرسه شادگان اجرا شد

عزیز مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای طرح حیات پویا امسال با جدیت و گستردگی بیشتری در مدارس شهرستان شادگان اجرا شد.

وی تصریح کرد: با شناسایی مشکلات و رفع موانع و مسائل به وجود آمده در اجرای طرح حیات پویا کارهای خوبی انجام شده و امیدواریم در سال تحصیلی جدید این طرح با جدیت بیشتری اجرا و مشکلات گذشته را نداشته باشد.

مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان ادامه داد: طرح حیات پویا باعث افزایش تحرک، شور و نشاط در میان دانش آموزان می شود و زنگ های استراحت دانش آموزان را هدفمند می کند.

وی یادآورشد: باید از هرفرصت برای ایجاد تحرک در نسل جوان بهره مند شویم چرا که سبک زندگی امروزی موجب آسیب زیادی برروی جسم وروان دانش آموزان ایجاد کرده است.

مقدم در پایان خطاب به دانش آموزان گفت: ورزش باید موجب ایجاد پیوندهای دوستی ومحبت بین دانش آموزان شود وطرح حیات پویا یکی ازابزارهایی هست که این زمینه را فراهم می کند.