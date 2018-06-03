ذخیره آب سد زاینده رود کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه شنبه در شورای اداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حفظ منابع آب در چهارمحال و بختیاری ضرروی است، اظهار داشت: کاهش بارش ها در سال گذشته منابع آب چهارمحال و بختیاری را با مشکل مواجه کرده است.
ذخیره ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب در سد زاینده رود
وی عنوان کرد: در پشت سد زاینده رود ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب جمع شده بود که در فروردین امسال به ۱۵۰ میلیون متر مکعب رسیده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: منابع آب تامین کننده آب این سد بسیار کاهش یافته است و تنها چهار ماه برای سه استان می تواند آب تامین کند.
وی ادامه داد: اختصاص منابع آب به بخش شرب در این استان بسیار ضروری است و باید مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یابد.
ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب در چهارمحال و بختیاری ضروری است
استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب در استان چهارمحال و بختیاری بسیارضروری است.
وی با اشاره به انتصاب مدیران جدید در چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: طی هشت ماه گذشته ۲۶ مدیر در استان چهارمحال و بختیاری تغییر کرده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در انتصاب مدیران جدید در این استان، تخصص، تجربه، مهارت و توانمندی های در انجام وظایف محموله در نظر گرفته شده است.
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