ذخیره آب سد زاینده رود کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه شنبه در شورای اداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حفظ منابع آب در چهارمحال و بختیاری ضرروی است، اظهار داشت: کاهش بارش ها در سال گذشته منابع آب چهارمحال و بختیاری را با مشکل مواجه کرده است.

ذخیره ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب در سد زاینده رود

وی عنوان کرد: در پشت سد زاینده رود ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب جمع شده بود که در فروردین امسال به ۱۵۰ میلیون متر مکعب رسیده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: منابع آب تامین کننده آب این سد بسیار کاهش یافته است و تنها چهار ماه برای سه استان می تواند آب تامین کند.

وی ادامه داد: اختصاص منابع آب به بخش شرب در این استان بسیار ضروری است و باید مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش یابد.

ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب در چهارمحال و بختیاری ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب در استان چهارمحال و بختیاری بسیارضروری است.

وی با اشاره به انتصاب مدیران جدید در چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: طی هشت ماه گذشته ۲۶ مدیر در استان چهارمحال و بختیاری تغییر کرده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در انتصاب مدیران جدید در این استان، تخصص، تجربه، مهارت و توانمندی های در انجام وظایف محموله در نظر گرفته شده است.