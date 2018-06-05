۲۰ خرداد آخرین مهلت ثبت نام در دوره های کاردانی بدون آزمون

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای پذیرش در دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۹۷ که صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) صورت می گیرد، از یکشنبه ۶ خرداد ۹۷ آغاز شده است و با توجه به تمدید مهلت ثبت نام، داوطلبان تا ۲۰ خرداد فرصت شرکت در این دوره ها را دارند.

توکلی یادآور شد: تاکنون بیش از ۲۷ هزار نفر در این دوره ها ثبت نام کرده اند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: ثبت نام از طریق سایت سازمان سنجش صورت می گیرد. دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۷ شامل مقررات و ضوابط رشته های مربوطه در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

وی یادآور شد: داوطلبان واجد شرایط می توانند منحصرا در یک رشته امتحانی متناسب با رشته تحصیلی دیپلم خود و بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما، متقاضی ثبت نام شوند.

توکلی گفت: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام منحصرا بصورت اینترنتی انجام می‌گیرد، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به سایت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۲۲۰ هزار ریال (۲۲ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در پذیرش این دوره ها نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش اضافه کرد: چنانچه داوطلبی علاقه مند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیرانتفاعی است، لازم است که علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ ۵۵ هزار ریال (۵ هزار و ۵۰۰ تومان) دیگر نیز برای دوره های مذکور اقدام کند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه مقرر شده است که در مراحل مختلف فرآیند این پذیرش، خدماتی از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلبانی که تمایل به استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ ۵ هزار ریال (۵۰۰ تومان) به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.