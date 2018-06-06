برخورد تویوتا با گاردیل دربزرگراه چمران/ راننده جوان فوت شد

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه تصادف رانندگی در بزرگراه چمران،گفت: ساعت ۹و ۱۸ صبح امروز یک مورد حادثه تصادف رانندگی در مسیر شمال به جنوب چمران مقابل پمپ بنزین ولنجک به آتش نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: حادثه مربوط به برخورد یک دستگاه تویوتا با گاردیل بود که به دلیل نامشخص از مسیر اصلی منحرف شده بود.

ملکی اظهارداشت: راننده زنی ۲۵ساله بود که در خودرو محبوس شده بود که پس از عملیات نجات، به نیروهای اورژانس تحویل داده شد که طبق اعلام آنها متاسفانه این راننده جان خود را از دست داد.