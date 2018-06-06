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۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۲

برخورد تویوتا با گاردیل دربزرگراه چمران/ راننده جوان فوت شد

برخورد تویوتا با گاردیل دربزرگراه چمران/ راننده جوان فوت شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی از فوت راننده زن در حادثه برخورد یک دستگاه تویوتا با گاردیل خبرداد.

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه تصادف رانندگی در بزرگراه چمران،گفت: ساعت ۹و ۱۸ صبح امروز یک مورد حادثه تصادف رانندگی در مسیر شمال به جنوب چمران مقابل پمپ بنزین ولنجک به آتش نشانی اطلاع داده شد.

وی افزود: حادثه مربوط به برخورد یک دستگاه تویوتا با گاردیل بود که به دلیل نامشخص از مسیر اصلی منحرف شده بود.

ملکی اظهارداشت: راننده زنی ۲۵ساله بود که در خودرو محبوس شده بود که پس از عملیات نجات، به نیروهای اورژانس تحویل داده شد که طبق اعلام آنها متاسفانه این راننده جان خود را از دست داد.

کد مطلب 4314351

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