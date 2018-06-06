۲۷ هزار نفر در دوره های کاردانی بدون آزمون ثبت نام کردند

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای پذیرش در دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۹۷ که صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) صورت می گیرد، از یکشنبه ۶ خرداد ۹۷ آغاز شده است و با توجه به تمدید مهلت ثبت نام، داوطلبان تا ۲۰ خرداد فرصت شرکت در این دوره ها را دارند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: ثبت نام از طریق سایت سازمان سنجش صورت می گیرد. دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۷ شامل مقررات و ضوابط رشته های مربوطه در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

وی گفت: پذیرش در ۴۲ رشته کاردانی نظام جدید بدون آزمون است و تاکنون ۲۷ هزار و ۹۸۱ نفر در این دوره ها ثبت نام کرده اند.

توکلی یادآور شد: داوطلبان واجد شرایط می توانند منحصرا در یک رشته امتحانی متناسب با رشته تحصیلی دیپلم خود و بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما، متقاضی ثبت نام شوند.

به گزارش مهر، پرداخت هزینه ثبت‌نام منحصرا بصورت اینترنتی انجام می‌گیرد، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به سایت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۲۲۰ هزار ریال (۲۲ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در پذیرش این دوره ها نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

چنانچه داوطلبی علاقه مند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی – غیرانتفاعی است، لازم است که علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ ۵۵ هزار ریال (۵ هزار و ۵۰۰ تومان) دیگر نیز برای دوره های مذکور اقدام کند.

با توجه به اینکه مقرر شده است که در مراحل مختلف فرآیند این پذیرش، خدماتی از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلبانی که تمایل به استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ ۵ هزار ریال (۵۰۰ تومان) به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

بر اساس مصوبه دهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو (۳۰ بهمن ۱۳۹۶) پذیرش دانشجو در تمامی رشته های دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۹۷ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) صورت خواهد گرفت و برای هیچیک از رشته های امتحانی، آزمون برگزار نخواهد شد.

اطلاعات ثبت نامی داوطلبان همچنین در روزهای ۸ تا ۱۲ مرداد ۹۷ بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش برای مشاهده یا ویرایش اطلاعات قرار خواهد گرفت و در صورت نیاز به ویرایش هرگونه اطلاعات داوطلبی، این کار منحصراً بصورت اینترنتی انجام می شود و به مکاتبات داوطلبان در این خصوص، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نتایج نهایی دهه آخر شهریورماه ۱۳۹۷ اعلام و کارنامه نهایی پذیرش دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سال ۱۳۹۷ در هفته آخر مهرماه منتشر می شود.

دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه نظام جدید در یکی از رشته های شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش و یا احراز شرایط دانش آموختگی در یکی از رشته های مذکور تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۷ و یا دیپلم فنی و حرفه ای دوره چهار ساله (نظام قدیم) برای کلیه داوطلبان الزامی است.