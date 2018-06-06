به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان، مراسم احیای شب قدر در مصلای الغدیر خرم آباد با حضور نماینده ولی فقیه در لرستان، مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان و عموم مردم این شهر برگزار شد.

قرائت دعای جوشن کبیر، دعای ابوحمزه ثمالی، قرائت قرآن، سخنرانی، مراسم قرآن بر سر گذاشتن و ... از بخش های مختلف این مراسم در مصلای الغدیر خرم آباد بود.

همچنین در شب بیست و یکم ماه رمضان، مداحان اهل بیت به نوحه خوانی در رثای شهادت امیر المومنین علی(ع) پرداختند.

بر اساس این گزارش، مراسم احیای شب قدر همزمان با شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان نیز راس ساعت ۲۳ در مصلای الغدیر خرم آباد برگزار خواهد شد.