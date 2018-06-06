رسول هاشم کندی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت آروین معظمی گودرزی گفت: ما چند روزی است که در رشت اردو زده ایم و شرایط اردو به تازگی خوب شده است. روز گذشته در یکی از مسیرهایی که بچه ها چندین بار هم در آن دور زده بودند و مسیر بسیار امنی هم بود آروین معظمی گودرزی در یکی از دست اندازها دستش از فرمان رها شده و متاسفانه به شدت به زمین می خورد.

وی افزود: آروین از ناحیه صورت، بینی، چشم و حتی دهان و دندان به شدت آسیب دیده است. البته پزشکان گفته اند که شکستگی در ناحیه صورت ندارد اما به هر حال آسیب شدید است.

سرمربی تیم ملی استقامت کشورمان خاطرنشان کرد: روز گذشته آروین برای جراحی چشم به اتاق عمل هم رفت اما چشم پزشک اعلام کرد که نیازی به جراحی ندارد و دوباره به بخش بازگشته است.

وی در خصوص اینکه آروین یکی از امیدهای تیم برای کسب مدال در بازی‌های آسیایی اندونزی است، گفت: نمی دانیم در این بازه زمانی تا بازی‌های آسیایی وضعیت این رکابزن چه خواهد شد و آیا به این رقابتها می رسد یا نه. باید منتظر نظر پزشکان باشیم اما امیدواریم ریکاوری وی زمان کوتاه تری داشته و بتواند خود را به بازی‌های آسیایی برساند.

هاشم کندی تصریح کرد: مصدومیت معظمی باعث شد تا رکابزنان حاضر در اردو بسیار ناراحت باشند. ما از این اتفاق بسیار متاسف شدیم.