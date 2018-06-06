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۱۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۵۳

آخرین وضعیت رکابزن مصدوم ایران؛

هاشم کندی: آسیب دیدگی آروین معظمی شدید است/ چشم او جراحی نمی‌شود

هاشم کندی: آسیب دیدگی آروین معظمی شدید است/ چشم او جراحی نمی‌شود

سرمربی تیم دوچرخه‌سواری استقامت ایران آسیب دیدگی ناحیه صورت آروین را شدید دانست و گفت: نمی‌دانیم در این بازه زمانی آیا او به بازی‌های آسیایی جاکارتا می‌رسد یا نه.

رسول هاشم کندی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت آروین معظمی گودرزی گفت: ما چند روزی است که در رشت اردو زده ایم و شرایط اردو به تازگی خوب شده است. روز گذشته در یکی از مسیرهایی که بچه ها چندین بار هم در آن دور زده بودند و مسیر بسیار امنی هم بود آروین معظمی گودرزی در یکی از دست اندازها دستش از فرمان رها شده و متاسفانه به شدت به زمین می خورد. 

وی افزود: آروین از ناحیه صورت، بینی، چشم و حتی دهان و دندان به شدت آسیب دیده است. البته پزشکان گفته اند که شکستگی در ناحیه صورت ندارد اما به هر حال آسیب شدید است. 

سرمربی تیم ملی استقامت کشورمان خاطرنشان کرد: روز گذشته آروین برای جراحی چشم به اتاق عمل هم رفت اما چشم پزشک اعلام کرد که نیازی به جراحی ندارد و دوباره به بخش بازگشته است. 

وی در خصوص اینکه آروین یکی از امیدهای تیم برای کسب مدال در بازی‌های آسیایی اندونزی است، گفت: نمی دانیم در این بازه زمانی تا بازی‌های آسیایی وضعیت این رکابزن چه خواهد شد و آیا به این رقابتها می رسد یا نه. باید منتظر نظر پزشکان باشیم اما امیدواریم ریکاوری وی زمان کوتاه تری داشته و بتواند خود را به بازی‌های آسیایی برساند. 

هاشم کندی تصریح کرد: مصدومیت معظمی باعث شد تا رکابزنان حاضر در اردو بسیار ناراحت باشند. ما از این اتفاق بسیار متاسف شدیم. 

کد مطلب 4314414

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