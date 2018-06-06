کسب ۴ نشان ملی مرغوبیت برای صنایع دستی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امین قاسمی از کسب چهار نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی استان توسط هنرمندان لرستانی خبر داد و گفت: چهارمین دوره اعطای نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی طی دو مرحله در مرکز استان به میزبانی اساتید و کارشناسان صنایع دستی برگزار شد و بیش از ۳۵ اثر از ۲۹ هنرمند هم استانی در این دوره معرفی و از این تعداد، ۱۵ اثر برجسته انتخاب و جهت کارشناسی و اعلام نظر نهایی به سازمان مرکزی ارسال شد.

وی افزود: پس از بررسی های انجام گرفته در سازمان مرکزی هنر های دستی گلیم بافی، البسه محلی، پانچو ماشته ای و سوزن دوزی و پالتو سنتی از آثار هنرمندان مهری میرزایی، معصومه ظهرابی، معصومه کریمیان و فتانه سپهوند، این هنرمندان موفق به اخذ نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی شدند.

باباحسینی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی لرستان نیز گفت: با کسب این چهار نشان تعداد آثار صنایع دستی استان لرستان که دارای نشان مرغوبیت هستند به عدد ۲۶ رسید.

وی یادآور شد: ۱۲ اثر هنری فاخر لرستان نیز دارای نشان یونسکو هستند.