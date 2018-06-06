نگرانی بریتانیا در مورد کشته شدن شهروندان فلسطینی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «تریزا می» نخست وزیر انگلیس اعلام کرد در دیدار با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل، نگرانی بریتانیا نسبت به کشته شدن شهروندان فلسطینی در غزه را اعلام کرده است.

از سوی دیگر نتانیاهو هم به می گفته که مشکلات غزه ناشی از خواسته حماس برای نابودی اسرائیل است. وی در ادامه ادعای خود افزوده: ما شاهد تظاهرات مسالمت آمیزی در غزه نیستیم و تلاش خود را به کار بسته ایم تا در عین حال که جان اسرائیلی ها را حفظ می کنیم، میزان تلفات در طرف مقابل را به حد اقل برسانیم.

توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی و خروج آمریکا از برجام از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بوده است. نتانیاهو که در بدو ورودش به انگلستان با تجمع اعتراضی مواجه شده است قرار است بعد از دیدار با نخست وزیر انگلیس با «بوریس جانسون» وزیر خارجه این کشور نیز دیدار کند.