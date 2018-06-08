راهپیمایی روز جهانی قدس در کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر ، راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور مردم مومن و انقلابی و همیشه در صحنه در کرمانشاه آغاز شد.

راهپیمایان از میدان آیت الله کاشانی به سمت مسجد جامع در حرکت هستند و با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نفرت و انزجاز خود را از استکبار جهانی و رژیم کودک کُش صهیونیستی اعلام کردند.

تظاهرکنندگان کرمانشاهی برای حمایت از مردم مظلوم و همیشه قهرمان فلسطین امروز به خیابان ها آمدند و شعار هیهات من الذله سر دادند.

حضور عشایر، بازاریان، کسبه، روحانیون، نظامیان، مردم اهل حق، اهل تسنن و اهل تشیع در کنار هم اتحاد و انسجام باشکوهی را به راهپیمایی امروز کرمانشاهیان بخشیده است.