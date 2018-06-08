  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰

در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان؛

راهپیمایی روز جهانی قدس در کرمانشاه آغاز شد

راهپیمایی روز جهانی قدس در کرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه- راهپیمایی روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، در کرمانشاه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور مردم مومن و انقلابی و همیشه در صحنه در کرمانشاه آغاز شد.

راهپیمایان از میدان آیت الله کاشانی به سمت مسجد جامع در حرکت هستند و با شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نفرت و انزجاز خود را از استکبار جهانی و رژیم کودک کُش صهیونیستی اعلام کردند.

تظاهرکنندگان کرمانشاهی برای حمایت از مردم مظلوم و همیشه قهرمان فلسطین امروز به خیابان ها آمدند و شعار هیهات من الذله سر دادند.
حضور عشایر، بازاریان، کسبه، روحانیون، نظامیان، مردم اهل حق، اهل تسنن و اهل تشیع در کنار هم اتحاد و انسجام باشکوهی را به راهپیمایی امروز کرمانشاهیان بخشیده است.
کد خبر 4315066

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها