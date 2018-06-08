اسرائیل به محاصره نیروهای مقاومت در آمده است/پیام حضور پرشور مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد سالک پیش از ظهر جمعه در مراسم روز جهانی قدس در مصلای اصفهان با نثار درود و سلام به روح پرفتوح حضرت امام خمینی (ره)، ارواح پاک شهدای انقلاب اسلامی، شهدای غزه و شهدای حرم و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلابی اسلامی اظهار داشت: حرکت عظیم مردم ایران در روز قدس یک حرکت عبادی سیاسی محسوب می‌شود.‌

وی با اشاره به اینکه بعد عبادی این حرکت با پشتیبانی آیات قرآن راجع به قدس شریف مشخص می‌شود، افزود: خداوند پیغمبرش را از مسجدالحرام به سوی مسجدالاقصی سیر داد و از آن جا معراج آن حضرت آغاز شد، قدس شریف مطابق روایات ما شهر بهشتی، شهر انبیای الهی و قبله مسلمین جهان است و پیامبر اکرم (ص) پیش از هجرت به سوی قدس نماز می‌گذاردند.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: حمایت از قدس پشتوانه سیاسی نیز دارد و از نظر ضوابط داخل و در اصل سوم قانون اساسی بند شانزدهم، حمایت جهانی از مستضعفان عالم رسالت قانونی ما برشمرده شده است.

قطعنامه‌های تصویب شده توسط سازمان ملل بر علیه اسرائیل اجرایی نشده است

وی در ادامه به معاهدات و قراردادهای بین‌المللی علیه اسرائیل غاصب اشاره و بیان داشت: از ابتدای تشکیل اسرائیل غاصب توسط حامیانی مانند انگلیس و آمریکای جنایتکار در قلب کشورهای اسلامی بیش از ۶ قطعنامه علیه اسرائیل فقط برای قدس شریف مطرح شده که با حق وتوی استکبار جهانی به منصه اجرا در نیامده است.

سالک با بیان اینکه از ابتدای حضور اسرائیل در قلب کشورهای اسلامی تا سال ۲۰۰۵ بیش از ۱۰۰ قطعنامه و معاهده‌نامه در سازمان ملل علیه اسرائیل به دفاع از قدس مطرح شده است، اضافه کرد: قطعنامه ۴۷۶،۴۷۸ و ۲۲۶ و ده‌ها و صدها قطعنامه علیه اسرائیل غاصب توسط سازمان ملل تصویب شد اما اجرایی نشده است و در مقابل چشم وجدان‌مرده‌های عالم به ویژه سازمان ملل اسرائیل غاصب هر روز و هر لحظه بر جنایات خود اضافه می‌کند.

وی با یادآوری اینکه تنها ۸۰۰ نفر از مردم فلسطین در پناهگاه قانا با عملیات بمباران اسرائیل به شهادت رسیدند، گفت: در انتفاضه چهارم بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر شهید و مجروح شدند و در حرکت بزرگ بازگشت از غزه به سرزمین‌های ۱۹۴۸ صدها نفر شهید و ۱۳ هزار نفر زخمی و معلول شدند، کوچک‌ترین شهید این بازگشت به سرزمین‌های اشغالی یک کودک هشت ماهه در بغل مادرش بود.

قطعنامه سازمان ملل نشان از عدم رسمیت اسرائیل دارد

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اسرائیل کودک کش و غارتگر اموال و غاصب به آوارگی میلیون‌ها فلسطینی دامن زده است، بیان داشت: سازمان ملل اعلام کرده است هیچ کشوری حق ندارد با زور هیچ شهری را به مالکیت خویش درآورد و در حقیقت سازمان ملل با این قطعنامه اسرائیل را به رسمیت نشناخته است.

وی ادامه داد: سال گذشته در استانبول ترکیه با حضور ۴۸ نفر از سران کشورهای اسلامی قطعنامه‌ای تصویب شد که قدس شریف را به غربی (در اختیار اسرائیلی‌ها) و شرقی (در اختیار مسلمان فلسطین) تقسیم می‌کند، این امر این کمتر از جنایت‌های ترامپ در این راستا نیست.

سالک با تاکید بر این نکته مهم که «قدس تقسیم بردار نیست»، ابراز داشت: رهبر معظم انقلاب فرمودند همه قدس پایتخت همیشگی ملت فلسطین خواهد بود که این واقعیت کلام است.

وی افزود: امام خمینی (ره) فرمودند که روز قدس روز اسلام و رسول اکرم است و همه ملت‌ها از جمله آزادی خواهان جهان را با سیاست و هدف محو اسرائیل برای حضور در روز قدس دعوت کردند و دیری نخواهد پایید که این امر به نتیجه برسد.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند تا ۲۵ سال دیگر اثری از اسرائیل نخواهد بود، در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی حرکت عظیم روز قدس نشان از شعور ملت ایران و بصیرت و آگاهی آنها نسبت به انقلاب اسلامی است و اعتقاد آنها به ولایت و رهبر معظم انقلاب را نشان می‌دهد.

دولت‌مردان اراده خود را برای حل مشکلات جامعه قوی تر کنند

وی اضافه کرد: خطاب به دولت‌مردان می‌گویم که اراده خود را برای حل مشکلات جامعه قوی تر کنید، سران سه قوه باید تصمیم بگیرند مشکلات داخلی کشور را حل کنند و نبض برخی از آنها با قلب آمریکا همسو نباشد بلکه نفس آنها با قلب سوخته مادر شهید و خانواده آنها بتپد.

سالک تصریح کرد: زمانی که مقام ولایت راجع به کالای ایرانی توصیه می‌کند یعنی باید مسئولان اقتصادی و تجار ما سعی کنند رابطه خود را با کشورهای غیرمتعهد و دورو مانند آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای اروپایی مگر در ارتباط با کالاهای مورد نیاز استثنایی قطع کند که در غیر این صورت این نوع تجارت کمک کردن به دشمنان اسلام است.

وی اضافه کرد: امام خمینی در سخنانی فرمودند که هیچ اعتمادی به آمریکا و اسرائیل نیست، بر این اساس این مطلب قابل توجه است اگر ما شعار مرگ بر آمریکا را مطرح می‌کنیم باید مرگ بر کالای اروپایی و آمریکایی نیز بگوییم.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان ترامپ مبنی بر اینکه آنقدر به ایران فشار می‌آوریم که پای مذاکره آمده و خواسته‌های آنها را عملی کند، تصریح کرد: خطاب آمریکایی‌ها می‌گوییم از خشم خود بمیرید، شما این خواب خرگوشی را به گور خواهید برد.

وی ادامه داد: همانگونه که مقام ولایت فرمودند، اذناب قبل از شما استخوان‌هایشان پوسیده است، سران آمریکا و کفر و سران عربستان سعودی و برخی کشورهای که راه اسرائیل را در خاورمیانه هموار کرده‌اند نیز زیر خاک‌ها خواهد پوسید و ما به پیشگویی حضرت امام عمل خواهیم کرد که روزی در بیت‌المقدس نماز را به امامت حضرت امام خامنه‌ای خواهیم خواند.

سالک به سخنانی از رهبر معظم انقلاب و امام خمینی در ارتباط با روز قدس اشاره کرد و گفت: امروز انتفاضه سنگ و تیر کمان در فلسطین با تلاش جوانان مومن و انقلابی و بابصیرت به انتفاضه موشکی تبدیل شده است، زمانی اسرائیلی اعلام کرد از نیل تا فرات در سیطره قدرت اوست اما جهانیان شاهد بودند که در سال ۲۰۰۰ از مقاومت حزب‌الله شکست‌خورده و قبلش جنگ ۳۳ روزه، ۲۲ روزه و جنگ ۸ روزه اسرائیل را به لرزه درآورد.

اسرائیل به محاصره نیروهای مقاومت درآمده است

وی افزود: امروز اسرائیلی که حکومت واحد جهانی را دنبال می‌کرد به محاصره نیروهای مقاومت در آمده است و اسرائیلی که می‌خواست در خانه‌های ما در ایران وارد شود با توجه به حضور نیروهای انقلابی در مرز اسرائیل امنیتی ندارد.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شلیک موشک اسرائیل به پادگان ۲۰۴ در سوریه در روز گذشته گفت: نیروهای مقاومت در جواب ۶۸ موشک به اسرائیل شلیک کردند به نوعی که اسرائیل دستپاچه شده و پیغام خصوصی داده است که دو طرف از حمله موشکی دست بردارند.

وی اظهار داشت: امروز اسرائیلی که در مقابله با مقاومت و ملت فلسطین به پا خاسته است تلاش می‌کند تا با بمباران غزه و تبلیغات مختلف مردم را از گروه‌های حماس و جهادی و انقلابیون متنفر کند اما مقاومت در حرکت بازگشت نشان داد که تبلیغات آنها سودی ندارد.

سالک تصریح کرد: عربستان نیز بداند با تامین تسلیحات و به رسمیت شناختن صهیونیسم جنایتکار در تمامی این آدم کشی‌ها شریک است و در قیامت باید در پیشگاه عدل الهی پاسخگوی ملت‌های مظلوم باشد.

پیش‌بینی فروپاشی حکومت سعودی

وی با بیان اینکه آنها داعش، جند الاسلام، طالبان القاعده را به جان مسلمان انداختند و دلار نفتی را هزینه جنگ نیابتی به دستور اربابش آمریکا کردند، گفت: ترامپ با صراحت گفت که عربستان گاو شیردهی است که باید با پول آنها حکومت کرد و این سخن به مردم غیور عربستان برخورد، ما دیر یا زود فروپاشی در سامانه سعودی را شاهد خواهیم بود و آه مظلومان حکومت ظلم را در هم خواهد کوبید.

نماینده اصفهان در مجلس با اشاره به راهکارهای متعددی مبارزه با اسرائیل ابراز داشت: آنچه قرآن به ما آموزش می‌دهد ایستادگی و مقاومت در برابر ظلم است و این دستور برای ما سرمشق راهبردی برای مقابله با اسرائیل غاصب است که این سرنخ را نباید از دست داد.

ملت ایران نقشه دشمنان در اعتمادزدایی نسبت به نظام را در هم شکست

وی با بیان اینکه ملت ایران در طول این ۴۰ سال انقلاب ما به دستاوردهای فراوانی دست یافته است اما دشمنان مثلثی را برای خود تعریف کرده‌اند و با این مثلث قصد دارند دل ملت ایران را خالی کند، بیان داشت: یک ضلع این مثلث اعتماد زدایی از نظام مقدس جمهوری اسلامی است اما مردم این نقشه را در هم شکستند و نشان آن حضور در این راهپیمایی پرشکوه است.

سالک به ضلع دوم این مثلث اشاره کرد و گفت: شبکه‌های بی بی سی، من و تو و ۱۷ اپوزوسیون در خارج از کشور بر اساس سند تشویق و تشدید بحران در داخل کشور پیش می روند تا با اعتمادزدایی از نظام اعلام کنند جمهوری اسلامی ناکارآمد بوده است و سرپوش بر دستاوردهای انقلاب بگذارند چراکه از پیشرفت جمهوری اسلامی وحشت دارند.

وی اضافه کرد: در همین راستا و در جریان برجام اروپایی‌ها پیغام دادند که روی موضوع قدرت موشکی ایران در منطقه حرف دارند اما رهبر انقلاب خط قرمز را تنها پیگیری اجرای برجام دانستند و آنها حق ورود در این مسایل را ندارند.

نماینده اصفهان در مجلس تاکید کرد: حضور مردم در راهپیمایی روز قدس یعنی حضور در منطقه ابتدای کار ماست و امیدواریم سازمان ملل به دست مسلمانان با تقوا و مومن افتاده و از چنگال این وجدان‌مرده‌ها و مغزهای الکلی خارج خواهد شد.

وی ضلع سوم این مثلث شوم امپریالیزم و استکبار جهانی را رفع مشروعیت از ولایت و نسبت دادن تمامی مشکلات به این امر دانست و گفت: این فکر خامی بیش نیست، رهبری رسالت خود را در روز ۱۴ و ۱۵ خرداد با صراحت اعلام و جوانان منطقه عربی را برای برهم زدن معادلات استکباری که میان کشورهای عربستان اسرائیل و سایر برگزار می‌شود دعوت و در نطق عربی خود نوید پیروزی مقاومت و عقب‌نشینی دشمن را دادند.

سالک با تاکید بر اینکه باید وحدت امت را پشت سر رهبری حفظ کنیم به سخنانی از امیرالمومنین اشاره کرد و گفت: حضرت علی (ع) در خطبه ۱۲۲ نهج البلاغه می‌فرماید که ما اهل‌بیت پشت سر رهبری پیامبر اکرم (ص)، نه یک قدم جلو نه یک قدم عقب بودیم، در شرایطی که جنگ و خونریزی پدران، فرزندان برادران و خویشان ما را محاصره کرده بود اما در این شدت مصیبت‌ها ایمان ما افزون شد، تسلیم امر خدا شدیم بر زخم‌های سوزنده مشرکان و دشمنان اسلام صبر و استقامت کردیم، این امر رمز این رمز موفقیت و پیروزی اسلام و رمز موفقیت ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما نیز هست.

وی با بیان اینکه ما در محاصره فضای مجازی، جنگ و خونریزی داعش و غیر قرار داریم، تصریح کرد: ملت ما با صبر و استقامت هزاران کیلومتر استراتژی خود را برای امنیت داخلی در مرزهای سوریه لبنان و غیر قرار داده است چرا که امنیت ملت ما در اولویت قرار دارد.

نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اسرائیل غاصب، آمریکای ستمگر، انگلیس خبیث و عربستان خودفروخته به ملت‌ها و بشریت ستم کردند و قرآن کریم می‌فرماید به سوی کسانی که ستم کردند متمایل نشوید.

سیاست ستیز آمریکا و سازش اروپا

وی اضافه کرد: آقایان گروه مذاکره‌کننده، اروپا و آمریکا سیاست ستیز و سازش را در پیش گرفت، ستیز را ترامپ و سازش را سران اروپا انجام دهند و به آنها نمی‌توان اعتماد کرد که قرآن کریم می‌فرماید به آنها اعتماد نکنید، البته این به معنای قطع رابطه نیست.

سالک با بیان اینکه حضور سیاسی اجتماعی ملت ایران پیامی بس مهم برای سلطه جهانی دارد، ادامه داد: حرکت پرشور و شعور مردم اصفهان در این هوای گرم با زبان روزه و طی کردن خیابان‌ها علیرغم مشکلات و مصیبت‌ها و مسائل مختلف مانند دغدغه آب و هوا و حضور در مصلای اصفهان جای تقدیر و تشکر دارد اما همه این مشکلات با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی کشور قابل حل است.

وی با بیان اینکه روز قدس روی احیای اسلام است، گفت: حضور شما در این راهپیمایی دفاع از اسلام مسلمانان و مظلومان عالم است. روز قدس یادگار و تراث و میراث ماندگار حضرت امام تا محو اسرائیل خواهد بود و این واقعیت انکارناپذیر است.

حضور سیاسی اجتماعی مردم پیامی مهم برای سلطه جهانی دارد

نماینده اصفهان در مجلس با بیان اینکه حضور سیاسی اجتماعی مردم پیامی بس مهم برای سلطه جهانی دارد، گفت: امروز آمریکا، اسرائیل، انگلیس و سران کفر از قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به وحشت افتاده‌اند و ملت ایران و مردم شریف اصفهان امروز این اقتدار را برای آزادی قدس و محو اسرائیل به نمایش گذاشتید و در برابر دیدگان سلطه جهانی حرکت خود را در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با همان شور و شعور اول انقلاب در معرض دید جهانی قرار دادید.

وی همچنین در بخشی از سخنان خود گفت: جلسات با استاندار و مسئولان استان ارتباط با موضوع آب انجام و در حال تلاش برای رفع مشکلات هستیم اما باید دولت‌مردان ما در این زمینه همکاری داشته باشند.