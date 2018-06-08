فریادمرگ براسرائیل درآذربایجان شرقی پیچید/رونمایی ازجام جنایی غزه

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: نام‌گذاری روز جهانی قدس در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را، رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) در سال ۵۸ پایه‌گذاری کردند و از آن سال تاکنون ملت غیور و آزادی خواه ایران، در دفاع از مردم مظلوم فلسطین به راهپیمایی و سر دادن شعارهایی علیه ملت‌های استکبار و منفعت طلبی دولت هایی مانند آمریکا و اسرائیل پرداخته‌اند.

بعد از رهبر کبیر انقلاب، حضرت آیت الله خامنه‌ای بارها و بارها بر اهمیت این موضوع را تاکید کرده‌ و فلسطین را مسئله اول جهان اسلام عنوان کرده‌ اند و در عین حال آن را یک فریضه دانسته‌اند. این تاکیدات رهبر معظم انقلاب چشم و گوش ملت ایران را برای دفاع از ملت فلسطین و محکوم کردن استکبار جهانی باز کرده، طوری که هر سال در این روز شاهد راهپیمایی عظیم پیر و جوان و زن و مرد در اقصی نقاط کشور هستیم.

مردم متدین و انقلابی تبریز و سراسر استان آذربایجان شرقی نیز در پاسخ به ندای رهبر فرزانه انقلاب هر ساله با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس، قدرت و همبستگی خود را به بیگانگان نشان داده‌اند و مظلومیت فلسطین را با تمام قدرت فریاد زده اند.

هوای امروز تبریز به شدت گرم و به بیش از ۳۰ درجه رسیده بود و با این وجود شاهد حضور پیر و جوان، زن و مرد در راهپیمایی روز قدس در حمایت از مردم مظلوم فلسطین بودیم.

حضور پررنگ آذری‌ها در حمایت از مظلومان فلسطین

امسال نیز با وجود گرمای هوا، از این حضور پر شور کاسته نشده و تمامی مسیرهای تعیین شده راهپیمایی مملو از جمعیت بود.

این جمعیت نشان از مخالفت با شرایط غیر انسانی است که کشورهای زورگو و همیشه مستکبر نسبت به کشورهای مظلوم روا می‌دارند.

آذری های غیور از لحظات آغاز راهپیمایی امروز حضور پررنگی داشتند و هرلحظه بر جمعیت شرکت‌کنندگان در راهپیمایی روز قدس افزوده شد به‌طوری‌که اخبار و تصاویر این حماسه لحظه‌به‌لحظه از تمام شهرستان‌ها و بخش‌های استان توسط خبرنگاران شهرستانی خبرگزاری مهر در استان مخابره شد.

فریاد«مرگ براسرائیل» و «مرگ بر آل سعود و مرگ بر آمریکا» امروز در خیابان های شهرها و روستاهای مختلف آذربایجان شرقی پیچید.

حضور مردم در راهپیمایی روز قدس تا آزادی قدس شریف ادامه دارد

یکی از راهپیمایان تبریزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور مردم در راهپیمایی روز قدس تا آزادی قدس شریف ادامه دارد.

علی مقدس زاده با اشاره به اینکه گرمای هوا مانع حضور مردم در راهپیمایی روز قدس نمی شود، ادامه داد: زمانی که رهبری امر به حضور در این راهپیمایی می دهند دیگر حجت بر همه تمام است و ما نیز به دستور رهبری لبیک گفتیم و امروز با خانواده ام به راهپیمایی آمدم.

وی با بیان اینکه مردم فلسطین مقاومت کنند چراکه پیروزی نزدیک است، افزود: امسال سخنان ترامپ و مسئولان آمریکایی و صهیونیستی و خروج آمریکا از برجام بدعهدی آنها را نشان داد و مردم برای همین پرشورتر از سال های گذشته در این راهپیمایی شرکت کردند.

روز قدس یادگار امام خمینی (ره) است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی نیز در حاشیه این راهپیمایی به خبرنگار مهر گفت: روز قدس یادگار امام خمینی (ره) است و امروز شاهد حضور باشکوه و پرشور مردم در این راهپیمایی بودیم.

حجت الاسلام حسین تقی زاده با بیان اینکه اولین قبله مسلمانان مسجد قدس بوده و بیت‌المقدس از ابتدا قداست ویژه‌ای در بین مسلمانان دارد، گفت: امروز مردم هم آمدند تا از مردم فلسطین حمایت کنند و هم به دشمنان بگویند که ما از تحریم‌ ها نگران نیستیم زیرا آن ها از ابتدای انقلاب تصمیم به تحریم انقلاب اسلامی ایران گرفتند.

وی با اشاره به اینکه روز جهانی قدس روز عزای اسرائیل است، ابراز داشت: تاثیری که حضور گسترده مردم مسلمان در راهپیمایی دارد از بمب اتم برای این رژیم خطرناک تر است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود: دشمن اگر بخواهند دست از پا خطا کنند پاسخ جوانان ایرانی پشیمان کننده خواهد بود و همین حضور پرشور و باشکوه در این گرمای بالای هوا پیام های زیادی برای دشمنان اسلام دارد.

اجرای نمایش انتفاضه تا برپایی ایستگاه ‌های نقاشی در تبریز

اجرای نمایش انتفاضه تا برپایی ایستگاه‌های نقاشی از حاشیه های راهپیمایی امروز روز قدس در تبریز بود.

امروز همچنین نمایشگاه «جام جنایی غزه» در تبریز رونمایی شد.

مردم روزه دار و انقلابی تبریز در راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور در میدان ساعت و مقابل عمارت بلدیه تبریز از نمایشگاه «جام جنایی غزه» دیدن کردند.

این نمایشگاه تجسمی که به ابتکار اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز برپا شده است، با تصاویر گرافیکی و تصویرسازی جنایات و ستم رژیم غاصب صهیونیستی را بر مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین و اشغال بیت المقدس نشان می داد.

نوجوانان و جوانان خلاق تبریزی هم با درست کردن آدمک ‌هایی از سران رژیم غاصب صهیونیستی و به آتش کشیدن آدمک‌ها و پرچم اسرائیل و آمریکا، انزجار خود را از این رژیم، به نمایش گذاشتند.

حجت الاسلام رئیسی تولیت آستان قدس رضوی(ع) نیز که امروز سخنران این مراسم در تبریز بود پا به پای مردم روزه دار تبریز و در کنار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی راهپیمایی کرد.

آزادی قدس شریف نزدیک است

استاندار آذربایجان شرقی نیز در حاشیه این راهپیمایی به خبرنگار مهر گفت: آزادی قدس شریف نزدیک است. مردم در آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان با حضور در راهپیمایی روز قدس به‌عنوان یادگار ارزشمند امام راحل، اقتدار و عظمت دیگری خلق کردند.

مجید خدابخش با اشاره به اینکه اتحاد و همبستگی ملت ها در روز قدس به نمایش گذاشته شد، گفت: مردم آذربایجان شرقی و سراسر کشورمان نشان دادند که پای ارزش ها هستند و از مظلومان منطقه و فلسطین حمایت می کنند.

وی سپس با تاکید بر اینکه با توجه به اتفاقات اخیر، راهپیمایی روز قدس امسال اهمیت بیشتری داشت و برای همین تماشایی تر برگزار شد، گفت: از تمام روزه داران تبریزی و سراسر استان که امروز به خیابان ها آمدند تشکر می کنم.

مردم استان آذربایجان شرقی همچون همیشه، با شور و اشتیاق و با نفرت از رژیم کودک‌کش اسرائیل، در نقاط مختلف استان با مشت ‌های گره کرده راهپیمایی کردند و یک ‌بار دیگر نشان دادند که تا همیشه در کنار مردم مظلوم فلسطین با دژخیمان و اشغالگران مبارزه خواهند کرد.