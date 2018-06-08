به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «سد معبر» ساخته محسن قرایی در جشنواره سینمای ایران در پاریس به نمایش درمی آید و نشست پرسش و پاسخ درباره اثر برگزار می شود.

این فیلم ۱۹ خرداد ساعت ۲۰ و ۲۱ خرداد ساعت ۱۶ در جشنواره اکران می شود و محسن قرایی کارگردان اثر نیز با حضور مخاطبان به تماشای اثر می نشیند. این جشنواره ششم تا دوازدهم ژوئن برگزار می شود.

«سد معبر» در سال ۱۳۹۵ ساخته شده‌است. این فیلم پس از فیلم «خسته نباشید» دومین اثر این فیلمساز در مقام کارگردان است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: قاسم کارمند اداره سد معبر شهرداری، در تلاش است وضعیتِ زندگیِ خود را بهبود ببخشد، اما در این راه با نرگس همسرش اختلافِ نظر دارد…