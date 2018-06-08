  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۸ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۱۷

برای حضور در جشنواره

محسن قرایی به پاریس می‌رود/ اکران فیلم «سد معبر»

فیلم سینمایی «سد معبر» ساخته محسن قرایی با حضور کارگردان در جشنواره سینمای ایران در پاریس نمایش داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «سد معبر» ساخته محسن قرایی در جشنواره سینمای ایران در پاریس به نمایش درمی آید و نشست پرسش و پاسخ درباره اثر برگزار می شود.

این فیلم ۱۹ خرداد ساعت ۲۰ و ۲۱ خرداد ساعت ۱۶ در جشنواره اکران می شود و محسن قرایی کارگردان اثر نیز با حضور مخاطبان به تماشای اثر می نشیند. این جشنواره ششم تا دوازدهم ژوئن برگزار می شود.

«سد معبر» در سال ۱۳۹۵ ساخته شده‌است. این فیلم پس از فیلم «خسته نباشید» دومین اثر این فیلمساز در مقام کارگردان است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: قاسم کارمند اداره سد معبر شهرداری، در تلاش است وضعیتِ زندگیِ خود را بهبود ببخشد، اما در این راه با نرگس همسرش اختلافِ نظر دارد…

کد خبر 4315434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها