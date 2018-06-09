باخت نزدیک ایران به برزیل/ جوانان ایران نفس حریف را گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابت های لیگ ملت های والیبال در گروه ایران به میزبانی روسیه در حال برگزاری است و ملی پوشان در بازی دوم این هفته، امروز شنبه مقابل برزیل صف آرایی کردند.

این مسابقه در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ به سود برزیل به اتمام رسید.

ایگور کولاکوویچ سرمربی ایران در بازی مقابل برزیل بار دیگر به جوانان بها داد و آنها را روانه این دیدار حساس کرد و عملکرد آنها در این دیدار بسیار چشمگیر بود.

* ست اول؛ ۲۵ بر ۱۷ - جوانان با انگیزه ایران مقابل غول های برزیل

در شروع ست نخست برزیلی ها شروع خوبی را داشتند و امتیاز اول را کسب کردند. تیم ملی برزیل از ابتدا اختلاف امتیاز خوبی را ایجاد کرد و سرویس های خوبی را انجام داد. پس از کسب نخستین تایم فنی ایران به نسبت به بازی برگشت و اختلاف امتیازهایش را به عدد ۲ کاهش داد و نتیجه بازی ۱۰ بر ۸ شد.

در ادامه برزیل مجدد اختلاف امتیاز را در بازی ایجاد کرد و نتیجه بازی را ۱۵ بر ۱۱ به سود خود کرد. شاگردان زوتو در مقابل جوانان ایران سرویس های بهتری داشتند و همین برگ برنده آنها در ست نخست بود. برزیل با انجام سرویس و دفاع های خوب تمرکز تیمی ایران را برهم ریخت و همین باعث افزایش اشتباهات فردی بازیکنان شد و در نهایت برزیل با اختلاف امتیاز بالا و نتیجه ۲۵ بر ۱۷ پیروز شدند.

* ست دوم؛ ۲۵ بر ۲۳ - باتجربه های برزیل اسیر انگیزه شاگردان ایگور

در شروع ست دوم ایران موفق شد امتیاز اول را کسب کند. در ادامه دو تیم در امتیاز ۲ برابر پیش رفتند. جوانان ایران در ادامه نیز ۴ بر ۲ از برزیل پیش افتادند اما برزیل جبران کرد تا دو تیم بار دیگر در امتیاز ۴ برار شوند. در این ست نیز تایم استراحت فنی را برزیلی ها ۸ بر ۷ پیروز شدند. شاگردان جوانِ کولاکوویچ در ایران در این ست پایاپای با برزیلی ها پیش رفتند و حتی ۱۰ بر ۸ نیز از غول های برزیلی پیش افتادند.

ملی پوشان جوان در ادامه اختلاف امتیاز را حفظ و ۱۵ بر ۱۲ با تجربه های برزیل را اسیر خود کردند. این اختلاف امیتاز باعث شد تا زوتو تقاضای وقت استراحت کند. ایران با انجام یک بازی هماهنگ تر در این ست تایم استراحت فنی را ۱۶ بر ۱۳ پیروز شد. در ادامه نیز ایران ۲۰ بر ۱۷ پیش بود اما برزیلی ها به بازی برگشتند و ۲۱ بر ۲۰ اختلاف امتیاز را کاهش داد و پس از تساوی ۲۱ بر ۲۱ از ایران پیش افتادند و ۲۲ بر ۲۱ برگ برنده بازی را به نفع خود تغییر دادند با این حال بازیکنان ایران به بازی برگشتند و توانستند ۲۵ بر ۲۳ برزیل را شکست بدهد.

* ست سوم؛ ۲۵ بر ۱۹ - استفاده برزیل از اشتباهات ایران

پس از پیروزی در ست دوم، ملی پوشان ایران امتیاز نخست را در ست سوم نیز کسب کردند و تا امتیاز ۳ بر ۱ نیز از حریف پیش بودند. تلاش برزیل بی نتیجه بود و هر چه زد با دریافت و دفاع خوب ایران همراه بود و ایران ۴ بر ۲ از رقیب جلو ماند و با این اختلاف امتیاز ایران ۸ بر ۶ نخستین تایم استراحت فنی را پیروز نزد کولاکوویچ رفت.

پس از تایم استراحت فنی، برزیل ابتدا با دریافت ۲ امتیاز بازی را به تساوی کشاند و سپس ۱۰ بر ۸ از ایران پیش افتاد تا ایگور کولاکویچ را وادار به درخواست تایم استراحت فنی کند. این وقفه نیز تاثیر گذار بود و ایران توانست با کسب ۲ امتیاز، بازی را در امتیاز ۱۰ برابر کند. در ادامه نیز دو تیم تا امتیاز ۱۴ برابر پیش رفتند. از امتیاز ۱۴ به بعد باز برزیلی ها بر با کسب چند امتیاز بر بازی مسلط شدند و ۱۶ بر ۱۳ پیش افتادند. پس از برتری ۱۸ بر ۱۴ برزیلی ها ایگور تقاضای تایم استراحت فنی کرد اما تاثیر گذار نبود و ایران ۲۲ بر ۱۶ از حریف عقب ماند و در نهایت ۲۵ بر ۱۹ این ست را واگذار کرد.

* ست چهارم؛ ۲۵ بر ۲۱ - بازگشت تیم ملی ایران

ایران در ست چهارم نیز امتیاز نخست را همچون دو ست گذشته کسب کرد. ملی پوشان ایران شروع خوبی در این ست داشتند و توانستد اختلاف امتیازی خوبی را ایجاد و ۷ بر ۴ از برزیل پیش افتند. ایران با کسب امتیاز ۸ و برتری ۸ بر ۵ نخستین امتیاز فنی این ست را پیروز پشت سر گذاشت. پس از تایم فنی استراحت ایران اختلاف امتیاز را به عدد ۵ رساند و بازی ۱۰ بر ۵ به سود شاگردان ایگور بود تا زوتو مجبور به درخواست تایم استراحت شود. این تایم استراحت نیز مانع از امتیاز آوری ایرانی ها نشد و شاگردان ایگور ۱۳ بر ۶ همچنان پیروز ست چهارم بود.

ایران با ۸ امتیاز اختلاف ۱۶ بر ۸ تایم استراحت فنی دوم را پیروز شد تا با حاشیه امنیت بهتر ادامه بازی را پیگیری کند. این ست یک رالی زیبا و ۳۴ ثانیه ای داشت که برزیل موفق شد امتیاز ۱۱ خود را در این رالی کسب کند اما همچنان ۱۸ بر ۱۱ از ایران عقب بود. ایران با تکیه بر جوانانش در یک بازی هماهنگ ۲۰ بر ۱۲ از حریف قدرتمند خود پیش افتاد اما برزیل هم چند امتیاز پشت سر هم گرفت و ایران را تحت فشار قرار داد. در نهایت ایران ۲۵ بر ۲۱ پیروز ست چهارم شد تا کار به ست پنجم بکشد.

* ست پنجم؛ ۱۵ بر ۱۳ - بازی از دست ایران در رفت

ست سرنوشت ساز بازی با برتری ایرانی ها آغاز شد و در ادامه دو تیم پایاپای پیش رفتند و ۲-۲ بودند تا ایران امتیاز سوم را به دست آورد و ۳ بر ۲ پیش افتاد. بازی در امتیاز ۶ برابر شد اما برزیلی ها موفق به اختلاف امتیاز شدند ۸ بر ۶ پیروز شدند و زمین برای دو طرف تغییر کرد. پس از تغییر زمین ها ایران بار دیگر بازی را به تساوی کشاند و دو تیم ۸-۸ شدند. از اینجا بود که تیم حریف دوباره کار را دست گرفت. برزیلی ها بار دیگر با دو اختلاف امتیاز بازی را ۱۰ بر ۸ به سود خود تغییر داد تا ایگور مجبور به گرفتن تایم استراحت فنی کند. وقتی برزیل به امتیاز ۱۳ رسید، تیم ایران به خودش آمد و توانست به یک امتیازی برزیل برسد ولی در نهایت این برزیل بود که با نتیجه ۱۵ بر ۱۳ ایران را شکست داد.

تیم ملی ایران در سومین دیدار خود در این هفته، فردا ساعت ۱۸:۳۰ به مصاف روسیه میزبان می رود.