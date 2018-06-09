خطوط ششم و نهم انتقال گاز ضامن صادرات پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حسن منتظر تربتی، درباره پایان ساخت خط ششم و آغاز بهره‌برداری از خط نهم سراسری گفت: شرکت مهندسی و توسعه گاز تا پایان امسال پروژه‌های زیادی را باید به بهره‌برداری برساند که تکمیل خط ششم و راه‌اندازی بخشی از خط نهم سراسری در حدود ۲۵۰ کیلومتر از مهم‌ترین این طرح‌ها هستند.

وی با بیان این‌که خطوط ششم و نهم، ضامن پایداری گازرسانی در کریدور غرب کشور می‌شوند، ادامه داد: تعریف اولیه خط ششم برای مسیر عسلویه تا دهگلان است، پارسال مسیر اهواز تا دهگلان به بهره‌برداری رسید و تزریق گاز شد، اما حدود ۱۰۰ کیلومتر از این خط شامل کوهدشت به بیستون باقی مانده است که امسال باید به بهره‌برداری برسد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز، تعداد ایستگاه‌های تقویت فشار مورد نیاز برای خط ششم را پنج ایستگاه اعلام کرد و افزود: احداث ایستگاه‌ها جدا از احداث خط انجام می‌شود که تعداد آن نیز به ظرفیت و نیاز خط انتقال بستگی دارد.

تربتی، با اشاره به این‌که ساخت خط ششم در قالب قرارداد BOT و با همکاری پیمانکاران داخلی انجام شده، مشارکت بخش دولتی را در سطح نظارت عالی و تامین لوله‌های ۵۶ اینچ عنوان کرد و گفت: همه سرمایه‌گذاری برای بخش‌هایی از خط ششم که با مشارکت قرارگاه خاتم‌الانبیا ساخته شده برعهده شرکت ملی گاز بوده است.

وی با بیان این‌که هزینه پروژه‌هایی که پارسال به بهره‌برداری رسیدند حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: خط ششم یکی از راهبردی‌ترین خطوط انتقال گاز کشور است که ظرفیت انتقال گاز آن بدون ایستگاه تقویت فشار حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون مترمکعب است و با احداث ایستگاه‌ها تا ۱۱۰ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد.

خط ششم بر پایداری صادرات گاز به ترکیه و عراق موثر است

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز درباره تاثیر خط ششم بر صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه تصریح کرد: قرارداد صادرات گاز ایران و عراق در دو بخش بغداد و بصره امضا شده که خطوط ایران آماده و تزریق گاز نیز انجام شده است، خطوط بصره نیز به‌وسیله پیمانکار ایرانی انجام شده و زیرگذر رودخانه مرزی نیز آماده شده است که با آغاز صادرات گاز ایران به بخش دوم یعنی بصره ارزآوری خوبی در انتظار کشور خواهد بود، به ویژه آن‌که با راه‌اندازی خط ششم و آغاز ساخت خط نهم، ما برای تامین حداکثر گاز مطابق قرارداد آمادگی کامل داریم.

وی افزود: از آنجا که انتقال گاز در ایران به صورت شبکه‌ای انجام می‌شود، تزریق گاز خط ششم، روی تامین گاز صادراتی به ترکیه نیز اثر مثبت داشته است، زیرا گاز آذربایجان و مناطق شمال غرب را نیز از طریق خط ششم تامین می‌کنیم و امکان این‌که در آینده گاز بیشتری به ترکیه بفرستیم، به وجود آمده است.

خطوط نهم و ششم سراسری به موازات هم پیش می‌روند

به گفته تربتی، خط نهم انتقال گاز در کنار خط ششم از عسلویه تا میاندوآب احداث می‌شود، بنابراین مبدا و مقصد هر دو خط به طور تقریبی یکسان است، اما وجود هر دو خط در کنار یکدیگر برای انتقال گاز تولیدی عسلویه و تامین نیازهای آتی کریدور غرب کشور لازم است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز، زمان اتمام خط نهم را حدود سه سال آینده اعلام کرد و ادامه داد: امسال حدود ۲۵۰ کیلومتر از این خط را آماده می‌کنیم. سرمایه مورد نیاز این خط نیز از راه‌های مختلف مانند قراردادهای EPC و بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ تامین می‌شود. البته تامین لوله‌ها با قطر ۵۶ اینچ برعهده شرکت ملی گاز است.