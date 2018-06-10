به گزارش خبرگزاری مهر، در سیزدهمین گعده هفتگی فیلمسازان جوان سینمای انقلاب که از طرف دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم «عمار» برگزار می شود، مستند «تا افق حلب» به کارگردانی علی پاجانی با حضور کارشناسان، نقد و بررسی می شود.

مستند «تا افق حلب» روایت زندگینامه شهید مدافع حرم عباس دانشگر یکی از شهدای دهه هفتادی مدافع حرم است. فردا یکشنبه ۲۰ خرداد سالگرد شهادت این شهید نوجوان در جبهه های نبرد با تکفیری ها در سوریه است.

در این برنامه نعمت اله سعیدی و حجت الاسلام ساسان فلاح فر به عنوان کارشناسان و محسن اردستانی رستمی به عنوان منتقد حضور خواهند داشت.

گعده این هفته فیلمسازان جوان سینمای انقلاب دوشنبه ۲۱ خرداد در حسینیه هنر برگزار می‌شود.