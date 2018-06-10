ارائه شاخص های آموزشی مهدهای کودک توسط وزارت آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه تدوین آیین‌نامه مشترک سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش با حضور نمایندگان دو دستگاه در کمیسیون اجتماعی دولت تشکیل و مواردی از آیین نامه به تصویب رسید.

براساس قانون مصوب، صدور مجوز و ارائه برنامه مهدهای کودک بر عهده سازمان بهزیستی خواهد بود اما شاخص های آموزشی و پرورشی باید توسط وزارت آموزش و پرورش ارائه شود، همچنین بر اساس آیین نامه، تفکیک سنی و جنسیتی نیز در مهد کودک ها وجود ندارد.

شایان ذکر است، مهد کودک ها به عنوان یک نهاد مستقل با بیش از ۴۰ سال تجربه کاری و همچنین وجود نیروهای انسانی متخصص و فضاهای تجهیز شده خدمات مطلوبی را به کودکان زیر شش سال ارائه می دهد.