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۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۴۰

در جلسه مشترک تصویب شد،

ارائه شاخص های آموزشی مهدهای کودک توسط وزارت آموزش و پرورش

ارائه شاخص های آموزشی مهدهای کودک توسط وزارت آموزش و پرورش

در جلسه مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی مقرر شد ارائه شاخص های آموزشی و پرورشی برعهده آموزش و پرورش و صدور مجوز و ارائه برنامه مهدهای کودک به عهده بهزیستی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه تدوین آیین‌نامه مشترک سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش با حضور نمایندگان دو دستگاه  در کمیسیون اجتماعی دولت تشکیل و مواردی از آیین نامه به تصویب رسید.

براساس قانون مصوب، صدور مجوز و ارائه برنامه مهدهای کودک بر عهده سازمان بهزیستی خواهد بود اما شاخص های آموزشی و پرورشی باید توسط وزارت آموزش و پرورش ارائه شود، همچنین بر اساس آیین نامه، تفکیک سنی و جنسیتی نیز در مهد کودک ها وجود ندارد.

شایان ذکر است، مهد کودک ها به عنوان یک نهاد مستقل با بیش از ۴۰ سال تجربه کاری و همچنین وجود نیروهای انسانی متخصص و فضاهای تجهیز شده خدمات مطلوبی را به کودکان زیر شش سال ارائه می دهد.

کد مطلب 4317339

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