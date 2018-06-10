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۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۲۰:۱۴

در شهر چینگ‌دائو چین؛

رؤسای جمهوری چین و افغانستان دیدار کردند

رؤسای جمهوری چین و افغانستان دیدار کردند

رؤسای جمهوری چین و افغانستان با یکدیگر دیدار کردند و درباره لزوم همکاری های فیمابین به رایزنی پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در شهر چینگ‌دائو این کشور دیدار کرد.

محمد اشرف غنی در این دیدار گفت: افغانستان به هدف صلح نزدیک است و لذا همکاری کشورهای دوست ما را به این هدف نزدیک تر نیز خواهد نمود.

رئیس جمهوری چین هم در این دیدار  گفت: باید تلاش کنیم تا روابط دوجانبه میان دو کشور بیش از پیش تقویت شود. گسترش همکاری با افغانستان به منظور تأمین صلح و ثبات در این کشور برای ما یک مهم و حیاتی محسوب می‌شود.

وی با تمجید از تلاش های همتای افغانستانی خود در راستای تامین صلح و ثبات در این کشور و پیشنهاد آتش بس موقت با طالبان تأکید کرد: اینکه طالبان از آتش بس موقت استقبال کرد، برای افغانستان و منطقه یک خبر خوش است.

کد مطلب 4317669

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