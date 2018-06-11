سرمربی فجر شهید سپاسی هنوز مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از کنار رفتن علی اصغر کلانتری سرمربی پیشین تیم فجر شهید سپاسی از هدایت این تیم، مدیران این مجموعه هنوز گزینه مورد نظر خود را برای هدایت تیمشان انتخاب و معرفی نکرده اند. تیم فوتبال فجر شهید سپاسی که از سابقه درخشانی در فوتبال ایران برخوردار است فصل گذشته هم یکی از گزینه‌های صعود به لیگ برتر بود که در هفته های پایانی از رقابت با رقیبانش باز ماند و ناچار شد این فصل هم در لیگ دسته اول باقی بماند.

مدیران این باشگاه قدیمی که باتوجه به ممنوعیت تراکتورسازی از جذب بازیکنان سرباز می توانند چهره های مطرح لیگ برتر که سرباز می شوند را در اختیار بگیرند در صدد انتخاب بهترین گزینه برای نیمکت تیمشان هستند. مجید صالح، رحمان رضایی و وحید رضایی از جمله گزینه‌هایی هستند که برای نشستن روی نیمکت این تیم مطرح می باشند.

در این میان گرچه وحید رضایی روز گذشته بعنوان دستیار امید نمازی در ذوب آهن معرفی شد، اما چنانچه شرایط برای وی جهت پذیرفتن سرمربیگری فجر شهید سپاسی فراهم شود احتمال حضور وی در شیراز وجود دارد.

رحمان رضایی هم در مقاطع پایانی فصل گذشته هدایت تیم برق نوین شیراز را بر عهده گرفت که با عملکرد خوبش در این تیم توانست آن را از خطر سقوط نجات داده و سهمیه آن را در اولین سال حضورش در لیگ دسته اول حفظ نماید.