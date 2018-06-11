به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، برنامه «حرفه ای شو» در قالب مسابقه و با مشارکت سازمان فنی حرفه ای کشور جهت هدایت تحصیلی و تقویت روحیه کارآفرینی دانش آموزان، در شبکه آموزش سیما تولید شده است.

با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص کارآفرینی و نیاز امروز آموزشی و هدایت تحصیلی دانش آموزان و والدین بر اساس نیاز کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، این برنامه به هدایت تحصیلی و معرفی رشته های هنرستان برای مخاطب عام و محصلان و افزایش آگاهی عمومی جامعه نسبت به مشاغل و رشته های تحصیلی می پردازد.

برنامه «حرفه ای شو» به تهیه کنندگی علیرضا سپهرین به زودی از شبکه آموزش سیما پخش می شود.