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۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۴

«حرفه ای شو» به شبکه آموزش می‌آید

«حرفه ای شو» به شبکه آموزش می‌آید

برنامه «حرفه ای شو» در راستای برنامه «پنجه های های کارآمد» در شبکه آموزش سیما تولید شده که به زودی روی آنتن می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه آموزش سیما، برنامه «حرفه ای شو» در قالب مسابقه و با مشارکت سازمان فنی حرفه ای کشور جهت هدایت تحصیلی و تقویت روحیه کارآفرینی دانش آموزان، در شبکه آموزش سیما تولید شده است.  

با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص کارآفرینی و نیاز امروز آموزشی و هدایت تحصیلی دانش آموزان و والدین بر اساس نیاز کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، این برنامه به هدایت تحصیلی و معرفی رشته های هنرستان برای مخاطب عام و محصلان و افزایش آگاهی عمومی جامعه نسبت به مشاغل و رشته های تحصیلی می پردازد.

برنامه «حرفه ای شو» به تهیه کنندگی علیرضا سپهرین به زودی از شبکه آموزش سیما پخش می شود.

کد مطلب 4318172
آروین موذن زاده

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