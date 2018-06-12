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۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۲۳:۲۶

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی شهرداری کرج:

مرکز غربالگری و ساماندهی کودکان کار در کرج راه‌اندازی می‌شود

مرکز غربالگری و ساماندهی کودکان کار در کرج راه‌اندازی می‌شود

کرج - معاون اجتماعی سازمان فرهنگی شهرداری کرج از راه‌اندازی یک مرکز غربالگری و ساماندهی کودکان کار در کلان‌شهر کرج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خیری عصر سه‌شنبه در حاشیه همایش «منهای خیابان» که به مناسبت بزرگداشت روز جهانی کودکان کار برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه بالغ‌بر ۲۵۰ کودک کار در این برنامه حضور دارند، اظهار کرد: از این میان ۴۰ کودک کار از کار در خیابان بازنشسته شده و به تحصیل بازمی‌گردند.

وی در ادامه بابیان اینکه کرج به دلایل مهاجرپذیری و حاشیه‌نشینی با پدیده کودکان کار مواجه است، گفت: در نظر داریم با حمایت از این کودکان، آن‌ها را به سمت تحصیل سوق دهیم.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی شهرداری کرج با تأکید بر اینکه تلاش می‌کنیم تا زمینه شکوفایی استعداد کودکان کار فراهم شود، از راه‌اندازی یک مرکز غربالگری و ساماندهی کودکان کار در منطقه اسلام‌آباد کرج خبر داد و گفت: عملیات جهادی جمع‌آوری کودکان کار از هفته آینده توسط این مرکز آغاز می‌شود.

خیری در خصوص نحوه فعالیت این مرکز غربالگری گفت: این مرکز با آسیب‌شناسی و مشاوره‌های روانشناسی، اقدامات مختلفی ازجمله حمایت از خانواده‌های کودکان کار را انجام خواهد داد.

کد مطلب 4319744

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