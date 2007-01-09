حجت الاسلام دوانی از مفاخر اسلام به شمار می رود

حجت الاسلام سید احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت حجت الاسلام علی دوانی گفت: وی مؤلف کتابهای فراوانی در عرصه تاریخ و اندیشه اسلامی بود و از کتابهای نفیس او " مفاخر اسلام" است که خود نیز از مفاخر اسلام محسوب می شد.

وی افزود: عالم بزرگواری که برای اولین بار زندگینامه بزرگان از عصر غیبت صغرای امام زمان (عج) تا قرنها بعد را تدوین و نسل ما را با چهره برجسته عالمان دینی آشنا کرد. عالم بزرگواری که بر اساس وظیفه قلم می زد و این تکلیف او بود که او را به نوشتن وا می داشت.

حجت الاسلام سید احمد خاتمی در ادامه به اولین قلمهای او اشاره کرد و اظهار داشت: از اولین قلمهای او کتاب پیرامون جوانان است و از آخرین نوشته های ارزشمند او کتاب " نقد عمر " است که مباحث ارزنده ای از تاریخ معاصر در آن آمده است .

وی گفت: بی تردید فقدان این عالم خدوم خلأیی است که فقط با امید به خدا و تلاش فراوان عالمان دین پر خواهد شد و گرنه خلأیی جبران ناپذیر خواهد بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه یاد آور شد: مرحوم دوانی از دلدادگان انقلاب بزرگ اسلامی بود و با تدوین کتاب ارزشمند " نهضت روحانیون ایران" در 11 جلد دین خود را به انقلاب اسلامی ادا کرد . رحمت رضوان خداوند بر او باد. امید است در ایام غدیر مولا علی، حشر او نیز با مولاعلی باشد.