کولاکوویچ: بازیکنانم از شانس خود برای شکست صربستان استفاده نکردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایگور کولاکوویچ بعد از شکست 3 بر 2 تیم ملی والیبال برابر صربستان گفت: بازی خیلی سختی داشتیم و با تمام وجود بازی را آغاز کردیم و در دو ست اول خوب بودیم. در ست دوم تا امتیازات پایانی خوب پیش رفتیم اما آتاناسویچ به خط سرویس رفت. ست سوم نیز خوب بودیم و امتیاز به امتیاز پیش رفتیم و دو تیم رقابت نزدیکی داشتند.

وی ادامه داد: اتفاق بد برای ما مصدومیت مرتضی شریفی بود. میرزاجانپور در زمین به عنوان جانشین عملکرد خوبی داشت اما از اتفاقی که برای شریفی رخ داد ناراحت هستم. او بازیکن جوانی است که به خوبی جایگاه خود را در تیم شناخته است.

سرمربی تیم ملی والیبال یادآور شد: ست چهارم باز هم به بازی برگشتیم اما در شروع ست پنجم صربستان از ما پیش افتاد. ست پنجم چند امتیاز عقب بودیم و در نهایت بازی را باختیم اما من از چیزی که ناراحت هستم این است که شانس کسب برد در این بازی را داشتیم و می توانستیم برنده زمین را ترک کنیم.

کولاکوویچ در پایان با اشاره به تاثیر مصدومیت های ملی پوشان ایران خاطر نشان کرد: صربستان با تیم کامل خود در اینجا حضور دارد اما چند مصدوم داشتیم. غفور از ناحیه زانو و کمر مصدوم است و قائمی نیز نمی توانست کامل ما را همراهی کند و شریفی نیز مصدوم شد و این مصدومیت ها کار ما را سخت کرده است.