مصر ریاضت اقتصادی را کلید زد/ قیمت سوخت تا ۵۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وزارت نفت مصر اعلام کرد که تحت برنامه اصلاحات اقتصادی صندوق بینالمللی پول که نیازمند ریاضت اقتصادی است، قیمت سوخت را تا ۵۰ درصد افزایش میدهد. این برنامه زندگی را برای اقشار متوسط مصری سختتر کرده است.
وزیر نفت، تارک المولا، گفت که این افزایش قیمت به مصر کمک میکند تا در تخصیص سوبسیدهای دولتی برای ۲۰۱۸-۲۰۱۹ به میزان ۵۰ میلیارد پوند مصری (۲.۸ میلیارد دلار) ذخیره کند.
وزارت نفت اعلام کرد قیمت بنزین ۹۵ اکتان از لیتری ۶.۶۰ پوند به ۷.۷۵ پوند افزایش یافته است؛ قیمت بنزین ۹۲ اکتان، از لیتری ۵ پوند به لیتری ۶.۷۵ پوند افزایش یافته است؛ قیمت بنزین ۸۰ اوکتان هم از ۳.۶۵ پوند در هر لیتر به ۵.۵۰ پوند رسیده است.
این وزارتخانه همچنین قیمت کپسول گاز را هم برای خانوارهای مصری افزایش داده است. قیمت هر کپسول گاز از ۳۰ پوند به ۵۰ پوند افزایش یافته است. قیمت کپسولهایی که استفاده تجاری دارند از ۶۰ پوند به ۱۰۰ پوند افزایش یافتهاند.
همچنین دولتِ نخستوزیر جدید مصر، مصطفی مدبولی، روز شنبه طی بیانیهای اعلام کرد که قیمت تعرفه تاکسیها هم بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
نخستوزیر، مصطفی مدبولی، گفت که قیمت نان تحت تاثیر افزایش ۵۰.۷ درصدی قیمت دیزل بالا نخواهد رفت. او گفت وزارت تدارکات، هزینههای اضافی نانواییها را متحمل میشود تا تضمین شود که قیمت قوت اصلی مصر تغییر نخواهد کرد.
نان سوبسیددار غذای اصلی میلیونها نفر از افراد فقیر مصر است و رهبران این کشور از ترس ناآرامیها، همیشه در تامین آن کوشیدهاند.
افزایش قیمتها بسیاری از مصریان را ناراضی کرده است. این درحالیست که هنوز نیمی از برنامه وام ۱۲ میلیارد دلاری صندوق بینالمللی پول، که در سال ۲۰۱۶ امضا شده است و به برنامههای ریاضت اقتصادی هم پیوند خورده است، اجرا شده است. مسئولان مصر امیدوارند این اصلاحات دردناک، در آینده باعث شوند سرمایهگذاران دوباره به این کشور بازگردند و اقتصاد این کشور را که پس از بهار عربی در ۲۰۱۱، در هم شکسته است، احیا کنند.
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