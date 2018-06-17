به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، محمد اشرف‌غنی رئیس جمهوری افغانستان با ابراز تأسف از حمله تروریستی عید فطر در ولایت ننگرهار تاکید کرد: دشمنان صلح و آرامش مردم افغانستان در روز عید، دست به جنایت زده و با هدف قرار دادن مردم ثابت کردند که به حکم اربابانشان می‌خواهند فضای به وجود آمده را برهم بزنند.

رئیس جمهوری افغانستان در ادامه پیام خود حمله تروریستی مذکور را به شدت محکوم کرده و با خانواده های قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرد.

لازم به ذکر است، انفجاری مهیب مکان نشست روز گذشته طالبان با نیروهای امنیتی افغانستان را هدف قرار داد که بر اساس آمار اولیه ۲۰ نفر بر اثر این انفجار کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، این حادثه در ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان روی داد.

گروهک تکفیری- وهابی داعش مسئولین این حادثه را بر عهده گرفت.