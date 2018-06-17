مشکلات مالکیتی و مدیریتی میدان میوه و تره بار اراک رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از میدان میوه و تره بار شهر اراک طی جلسه ای با مسئولان مربوطه در مورد مسایل و مشکلات این مجموعه، اظهار داشت: هم اکنون حدود ۲۵ سال از تاسیس میدان میوه و تره بار اراک آن می گذرد، اما با وجود این مدت طولانی، هم از نظر زیرساختی و هم از نظر کسب و کار با مشکلاتی روبرو است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: بخشی از مشکلات این مجموعه مربوط به مسائل حقوقی و مالکیتی و سرمایه گذاری است که در سال های گذشته توسط اتحادیه تعاون روستایی در این مجموعه انجام داده و در حال ادامه است.

کریمی بیان کرد: بخش دیگر مشکلات این مجموعه به مسائل مدیریتی و بهره برداری از میدان میوه و تره بار اراک برمی گردد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: طی گزارش هایی که در رابطه با مشکلات میدان میوه و تره بار اراک به استانداری ارجاع شده، مقرر گردید هیات امنایی برای ساماندهی و حل مشکلات این مجموعه تشکیل شود.

وی تصریح کرد: قطعا با حل مشکلات موجود و ساماندهی وضعیت میدان میوه و تره بار اراک، زمینه خدمات رسانی بهتر و رونق کسب و کار این مجموعه فراهم می شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به این ترتیب زمینه ارتقای زیرساخت های این مجموعه فراهم می شود و خدمات ارائه شده در این مجموعه ازجمله بسته بندی و... که هم اکنون فعال نیست، افزایش می یابد.

کریمی عنوان کرد: از سوی دیگر حضور شهرداری در مدیریت و بهره برداری از میدان میوه و تره بار اراک همچون سایر شهرداری های کشور از دیگر مسائل مهمی است که باید توسط هیات امنای این مجموعه بررسی و اتخاذ تصمیم شود.