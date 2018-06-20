ربات ها سرطان های پیشرفته را در مرکز درمانی کیش جراحی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ایجاد مرکز درمان سرطان کیش شش ماه پیش توسط دکتر انصاری لاری مطرح شد و با پیگیری های مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و بهره گیری از حضور پروفسور بابک جوان اورولوژیست ایرانی مطرح جهان و دیگر پزشکان حاذق کشورمان این مرکز از ۲۱ خرداد با انجام موفق جراحی سرطان پیشرفته پروستات کار خود را آغاز کرد.

مرکز درمان سرطان کیش قرار است در فاز اول به بیماران داخلی و سپس بیماران منطقه ای خدمات دهد به همین منظور تامین تجهیزات پیشرفته یکی از ضرورت های این مرکز است. در مرکز درمان سرطان کیش از تجهیزات پیشرفته و روز دنیا برای جراحی سرطان ها استفاده می شود که یکی از این تجهیزات ربات ها هستند.

محمد امین افراسیابی جراح اورولوژی و رییس مرکز درمان سرطان کیش با بیان اینکه علاوه بر ربات ها، پزشکی هسته ای و سیتی اسکن پیشرفته از دیگر موضوعات مورد توجه این مرکز درمانی است گفت: جراحی با ربات به دلیل بزرگ نمایی بیشتر، نداشتن محدودیت های مچ دست انسان در نواحی خاص و درد و خونریزی کمتر بعد از عمل، از روش های مورد توجه در مراکز پیشرفته درمانی است به همین دلیل با تجهیز مرکز درمان سرطان کیش به ربات، برای اولین بار درکشور انجام اعمال جراحی رباتیک ممکن می شود.

وی با اشاره به اهمیت کسب دانش کار با ربات افزود: با تمهیدات پیش بینی شده با حضور پزشکان اروپایی و گذراندن دوره های آموزشی در کشورهای پیشرفته، پزشکان ایرانی با نحوه عمل با ربات آشنا می شوند و جزیره کیش نخستین منطقه درکشور و بین کشورهای اطراف است که به امکانات جراحی با ربات مجهز می شود.

به گفته دکتر افراسیابی در کشورهای قطر، عربستان و امارات با وجود داشتن ربات، به دلیل نداشتن دانش کار با این امکانات جراحی با ربات انجام نمی شود.

برگزاری دوره های پیشگیری از سرطان از دیگر موضوعات مورد اشاره رییس مرکز درمان سرطان در کیش بود. در این برنامه که با دوره آموزشی پیشگیری از سرطان سینه برای بانوان آغاز می شود به صورت دوره ای این آموزش ها برای شهروندان و گردشگران کیش در خصوص سرطان های مختلف برگزار خواهد شد.

افراسیابی در پایان گفت: در خصوص توسعه فعالیت های مرکز درمان سرطان کیش با نمایندگان کشورهای آدربایجان، عمان، بحرین و ترکیه رایزنی شده است تا بیماران داخلی و کشورهای اطراف در زمان کم از پزشک مورد نظر خود نوبت بگیرند و به جای سفر به کشورهای اروپایی در جزیره کیش تحت درمان آن پزشک قرار گیرند.

گفتنی است با رایزنی های انجام شده فهرستی شامل ۱۵ نفر از پزشکان حاذق ایران در زمینه های مختلف درمانی که در ایران و کشورهای مختلف فعالیت می کنند به همت پروفسور بابک جوان آماده شده و بسیاری از این پزشکان برای حضور در جزیره کیش و درمان بیماران اعلام آمادگی کرده اند که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده پس از انجام مراحل اولیه که بررسی مدارک و مستندات بیمار و تایید برای درمان در مرکز کیش است نسبت به حضور تیم پزشکان برای انجام فرایند درمانی بیمار در جزیره کیش اقدام می شود.

یاد آور می شود دفتر IPD در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش با هدف پذیرش بیماران از داخل و کشورهای منطقه راه اندازی شده است.