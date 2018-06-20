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۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۷:۵۶

هلاکت فرمانده عناصر ائتلاف سعودی/حمله موشکی به مواضع متجاوزان

هلاکت فرمانده عناصر ائتلاف سعودی/حمله موشکی به مواضع متجاوزان

هلاکت فرمانده عناصر ائتلاف سعودی در سواحل غربی یمن و شلیک موشک بالستیک به سمت مواضع عناصر این ائتلاف در محور ساحل غربی از مهم ترین تحولات میدانی یمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالعالم، منابع نظامی امارات اعلام کردند که فرمانده شبه نظامیان و مزدوران وابسته به ائتلاف سعودی در سواحل غربی یمن کشته شد.

یگان موشکی-پهپادی ارتش یمن و انصارالله سه شنبه شب سلسله حملاتی را علیه مواضع شبه‌نظامیان ائتلاف سعودی در سواحل غربی یمن انجام دادند. یک منبع نظامی یمن به المسیره گفت: در عملیات تهاجمی امروز یگان موشکی-پهپادی، مواضع شبه نظامیان با دقت بالا هدف قرار گرفت.

از سوی دیگر یگان موشکی ارتش یمن و انصارالله سه شنبه شب یک فروند موشک بالستیک دیگر به سمت مواضع شبه نظامیان ائتلاف سعودی در محور ساحل غربی یمن شلیک کردند. شبکه المسیره گزارش داد که نیروهای یمنی با موشک بالستیک «قاهر ام۲»، محل تجمع شبه نظامیان مستقر در سواحل غربی یمن را هدف قرار دادند.

یگان موشکی یمن روز سه شنبه همچنین یک فروند موشک بالستیک «بدر۱» به سمت شرکت نفتی آرامکو در منطقه ابها در عسیر واقع در جنوب عربستان شلیک کردند.

منابع خبری عربستان مدعی شدند که موشک بالستیک بدر۱ قبل از اصابت به هدف مورد نظر، رهگیری و منهدم شده است.

ارتش یمن و انصارالله حملات موشکی خود به عربستان را از ابتدای سال ۲۰۱۸ که یمنی‌ها آن را «سال موشکی یمن»می‌نامند، به شدت افزایش و چندین نقطه حساس عربستان را در عمق خاک این کشور هدف قرار داده‎اند.

کد مطلب 4325450

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