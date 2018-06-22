به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آن که مالکیت باشگاه تراکتورسازی به محمدرضا زنوزی مالک گسترش فولاد واگذار شد، اولین بحث پیش آمده مشخص شدن تکلیف گسترش فولاد تبریز بود. چرا که طبق قوانین صریح فیفا دو تیم با دو تیم نمی تواند یک مالک مشترک داشته باشد.

ماشین سازی تبریز اولین و نزدیک‌ترین مشتری گسترش فولاد بود و از آنجایی که قرار نبود امتیاز این تیم لیگ برتری از شهر تبریز خارج شود. اما درگیری میان برخی از مسئولین دو باشگاه باعث شد تا این احتمال به حداقل برسد. گسترش فولاد درحال حاضر یکی از دو تیم بدون سرمربی در لیگ برتر است و در حالت بلاتکلیف به سر می برد.

این تیم تبریزی که از جمله شسته رفته ترین تیم های خصوصی هست و با کمترین دردسر سالهای حیاتش در لیگ یک و لیگ برتر را سپری کرد حالا شرایط نا معلومی دارد. دو احتمال را می توان در خصوص آینده این تیم متصور بود.

احتمال اول این است که این تیم با همین وضعیت و با همین اسم در تبریز ادامه حیات بدهد. از آنجایی که مالکیت تراکتورسازی به یکی از شرکتهای محمدرضا زنوزی واگذار شده و مالکیت گسترش فولاد به نام شخص زنوزی می باشد، با لحاظ کردن یک تبصره این تیم فعلا می تواند با همین نام و با همین شرایط در تبریز ادامه دهد. راهکار بعدی نیز این است که امتیاز این تیم از شخص زنوزی به یکی از اعضای خانواده اش واگذار می شود تا فعلا از تملک وی خارج نشود.

اما حالت دیگری که ممکن است برای این تیم پیش بیاید واگذاری امتیاز آن به تیم خونه به خونه بابل می باشد و خونه به خونه ای که حضور در لیگ برتر به جای نساجی را حق خود می داند به جای گسترش فولاد وارد لیگ برتر شود.