نتانیاهو باز هم غزه را به حمله نظامی تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تهدید کرد که عملیات نظامی علیه نوار غزه بعد از واکنش موشکی گروه های مقاومت به حملات هوایی جنگنده های صهیونیست به این منطقه افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه افزود: ارتش اسرائیل از تشدید عملیات نظامی خود علیه نوار غزه در صورت وجود ضرورت کوتاهی نخواهد کرد. ما برای هر سناریویی آماده هستیم و بهتر است دشمنانمان این را بفهمند.

نتانیاهو گفت که تمایلی ندارد وارد جزئیات این عملیات نظامی احتمالی در آینده شود.

این در حالیست که حملات هوایی جنگنده های صهیونیست علیه مواضع گروه های مقاومت در نوار غزه افزایش یافته است.