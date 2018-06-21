۳۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱

از سوی پلیس راهور تهران بزرگ؛

آدرس ستادهای ترخیص خودرو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، آدرس ستادهای ترخیص خودرو را به شرح زیر اعلام کرد:

- ستاد ترخیص مرکزی خیابان زنجان در خیابان ستارخان جنب کلانتری ۱۱۸ ستارخان واقع شده است.

- ستاد ترخیص خلیج فارس در کیلومتر ۷ جاده قدیم کرج، خیابان خلیج فارس، خیابان راهنما قرار دارد.

- ستاد منطقه ۳ راهور در خیابان پاسداران، خیابان گل‌نبی و ستاد منطقه ۵ راهور در بزرگراه همت، جنت‌آباد شمالی، خیابان دانش قرار دارد.

- ستاد منطقه ۶ راهور، در میدان ولی‌عصر، ابتدای بلوار کریمخان زند و ستاد منطقه ۸ راهور نیز در بزرگراه شهید باقری، تقاطع خیابان رسالت واقع شده است.

- ستاد منطقه ۱۱ راهور در میدان قزوین، خیابان قزوین، جنب شهرداری منطقه ۱۱ قرار دارد.

- ستاد منطقه ۱۵ راهور نیز در سه‌راه افسریه، پشت شهرداری منطقه ۱۵، جنب ترمینال خاوران واقع شده است.

- آدرس ستاد منطقه ۱۷ راهور نیز بزرگراه آیت‌الله سعیدی، پل ساوه، خیابان آزادی، جنب آتش‌نشانی است.

- ستاد منطقه ۲۰ راهور نیز در شهرری، خیابان شیرازی، روبروی فروشگاه شهروند قرار دارد.

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • شهاب IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
      سلام رو ماشین شکایت شده بود،کاراشو انجام دادم الان ده روزه اجرای احکام ترخیص ماشین رو داده ولی راهنمایی ورانندگی ثبت نکرده خونم هم شهرستانه نمیتونم من هروز بلند شم بیام تهران راهنمایی رانندگی چرا کم کاری میکنه پول پارکینگ داره هی اضافه میشه
    • سیداحمدحسینی IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۲۰
      متاسفانه دردادگاه ها مشخص نمی کنند به کدام مرکز وساختمان برای انجام دقیق کار باید مراجغه نمود وارباب رجوع سرگردان می شود.از طرفی جابجایی های مکرر هم مزید بر این است. سوالم این است برای پیگیری رای دادگاه به منظور تنظیم سند خودرو به کدام ساختمان مراجعه نماییم/

