آدرس ستادهای ترخیص خودرو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، آدرس ستادهای ترخیص خودرو را به شرح زیر اعلام کرد:
- ستاد ترخیص مرکزی خیابان زنجان در خیابان ستارخان جنب کلانتری ۱۱۸ ستارخان واقع شده است.
- ستاد ترخیص خلیج فارس در کیلومتر ۷ جاده قدیم کرج، خیابان خلیج فارس، خیابان راهنما قرار دارد.
- ستاد منطقه ۳ راهور در خیابان پاسداران، خیابان گلنبی و ستاد منطقه ۵ راهور در بزرگراه همت، جنتآباد شمالی، خیابان دانش قرار دارد.
- ستاد منطقه ۶ راهور، در میدان ولیعصر، ابتدای بلوار کریمخان زند و ستاد منطقه ۸ راهور نیز در بزرگراه شهید باقری، تقاطع خیابان رسالت واقع شده است.
- ستاد منطقه ۱۱ راهور در میدان قزوین، خیابان قزوین، جنب شهرداری منطقه ۱۱ قرار دارد.
- ستاد منطقه ۱۵ راهور نیز در سهراه افسریه، پشت شهرداری منطقه ۱۵، جنب ترمینال خاوران واقع شده است.
- آدرس ستاد منطقه ۱۷ راهور نیز بزرگراه آیتالله سعیدی، پل ساوه، خیابان آزادی، جنب آتشنشانی است.
- ستاد منطقه ۲۰ راهور نیز در شهرری، خیابان شیرازی، روبروی فروشگاه شهروند قرار دارد.
