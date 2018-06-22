تحقق افق جمعیتی ۲۰هزار نفری کوی کوثر اراک در گرو تامین زیرساخت ها

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی پنجشنبه شب در جلسه با مدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی و فرمانداری و شهرداری اراک به منظور بررسی مسائل و مشکلات کوی کوثر اراک، اظهار داشت: با توجه به ساکن شدن بخشی از جمعیت شهر اراک در کوی جدیدالتاسیس کوثر، مشکلات و کمبودهای این شهرک مسکونی بایستی رفع و زیرساخت های لازم برای رفاه ساکنان این منطقه فراهم شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع تکمیل مدرسه و مسجد نیمه تمام کوی کوثر اراک از جمله مباحث مهم است و از نظر حمل و نقل عمومی نیز این شهرک مشکل جدی دارد که باید برطرف شود.

وی بیان کرد: ایجاد فضاهای بهداشتی و درمانی، ورزشی، امکانات تفریحی و فضای سبز از دیگر نیازهای مهم کوی کوثر شهر اراک است که با توجه به افق جمعیتی ۲۰ هزار نفری این منطقه در آینده نزدیک، باید این زیرساخت ها مهیا گردد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: هر مجموعه و کوی تازه تاسیس مشکلات خاص خود را دارد و بخشی از این مشکل به عدم هماهنگی دستگاه ها و فقدان همکاری برای تقسیم کار برمی گردد.

کریمی تصریح کرد: در زمینه حل مشکلات کوی کوثر اراک، فرمانداری و دستگاه های مرتبط بایستی در جریان قرار بگیرند تا تقسیم کار اصولی صورت پذیرد و کمبودها به تدریج از میان برداشته شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کوی کوثر اراک از نظر موقعیت منطقه ای و وضعیت آب و هوایی از شرایط مطلوبی برخوردار است و می طلبد که دستگاه های مسئول و مرتبط با همکاری و تعامل، برای حل مشکلات و کمبودهای این شهرک مسکونی گام موثر بردارند.