دیدار السیسی با مسئولان آمریکایی برای بررسی تحولات فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر عصر روز پنجشنبه نشست مهمی را با جرد کوشنر مشاور ارشد و داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جیسون گرینبلات فرستاده ویژه آمریکا در روند سازش برگزار و آخرین تحولات مسأله فلسطین و اوضاع انسانی نوار غزه را بررسی کرد.

سیسی در این دیدار تاکید کرد که مصر تاکنون بر اساس اسناد مرجع بین المللی که بر روی آنها توافق شده است و بر اساس راهکار تشکیل دو کشور در مرزهای سال ۱۹۶۷ که در قالب آن قدس شرقی باید پایتخت کشور فلسطین باشد، از تلاش ها و طرح های بین المللی برای دستیابی به صلح عادلانه و فراگیر در زمینه مسأله فلسطین حمایت کرده است.

وی افزود دستیابی به راه حل عادلانه و فراگیر در زمینه مسأله فلسطین منجر به شکل گیری اوضاع جدیدی خواهد شد که به تحقق صلح و امنیت کشورهای مختلف منطقه کمک خواهد کرد.

بسام راضی سخنگوی رسمی نهاد ریاست جمهوری مصر پس از این دیدار تصریح کرد که سیسی در جریان دیدار با کوشنر و گرینبلات بر علاقه مندی قاهره به تداوم تقویت و توسعه روابط خود با آمریکا تاکید کرد.

راضی همچنین اظهار داشت که کوشنر نیز در این دیدار به تشریح تلاش های دولت آمریکا و تماس های آن برای احیای روند سازش میان طرفین فلسطینی و اسرائیلی و تلاش برای بهبود اوضاع انسانی غزه پرداخت.

سیسی در بخش دیگری از این دیدار به تلاش های قاهره برای نهایی شدن روند آشتی ملی میان طرف های فلسطینی و آرام سازی اوضاع در غزه پرداخت و اعلام کرد که مصر اقداماتی را در راستای کاهش درد و رنج ساکنان غزه اتخاذ کرده است که از جمله آنها می توان به بازگشایی گذرگاه رفح طی ماه مبارک رمضان و تماس های بی وقفه با طرف های ذیربط برای احیای روند سازش میان طرفین فلسطینی و صهیونیستی اشاره کرد.

مشاور ارشد ترامپ همچنین از مصر به عنوان رکن اساسی برقراری صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه یاد کرد که می تواند در راستای نقش تاریخی خود، اقدامات مهمی را اتخاذ کند.

وی تصریح کرد که کاخ سفید از تلاش های قاهره برای مبارزه با تروریسم و افراطی گری و نیز نقش آن در حمایت از تلاش ها برای تحقق صلح عادلانه و فراگیر در زمینه مساله فلسطین قدردانی می کند.

مسئولان آمریکایی مذکور قبل از این نیز روز سه شنبه با ملک عبد الله دوم پادشاه اردن در امان ـ پایتخت این کشور ـ دیدار و گفتگو کرده بودند.

کاخ سفید اعلام کرد که موضوع اصلی این دیدار از سر گیری روند سازش در منطقه خاورمیانه در قالب «معامله قرن» بود که قرار است میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری به اجرا درآید و توسط دولت کنونی آمریکا تهیه و تدوین شده است.