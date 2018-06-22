حماس ترسی از اسرائیل ندارد بلکه اسرائیل از آن می ترسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «زویکا یازقیلی» تحلیلگر صهیونیست در یک گفتگوی تلویزیونی تصریح کرد که شرایط کنونی که شاهد تشدید درگیری ها میان ارتش صهیونیستی و مقاومت فلسطین در نوار غزه است، تا حد زیادی به حوادث و اوضاع قبل از جنگ سال ۲۰۱۴ شباهت دارد. در حالی که اسرائیل حماس را تهدید می کند، این جنبش هیچ ترسی از آن ندارد.

وی مدعی شد که اسرائیل بر عکس حماس علاقه ای به وقوع جنگ ندارد، اما پذیرش منطق حماس یعنی معادله «موشک جواب موشک» برای تل آویو سخت است.

یازقیلی با اشاره به اینکه فلسطینیان با ارسال بادبادک ها و بالون های آتش زا سعی در مشاهده و ارزیابی واکنش های ما را دارند، مدعی شد که جنگ آتی در غزه به نفع حماس است و «اگر من عضو جنبش حماس بودم، به این جنبش توصیه می کردم که به سمت جنگ حرکت کند؛ چرا که از آن سود خواهد برد و اسرائیل این راه را تا پایان ادامه نخواهد داد.»

این تحلیلگر صهیونیست اعلام کرد که اسرائیل گزینه های خود برای برخورد با غزه را بر اساس تحولات جبهه شمالی انتخاب خواهد کرد.

رژیم صهیونیستی طی هفته های گذشته بارها به بهانه ارسال بادبادک ها و بالون های آتش زا از نوار غزه به سمت شهرک های صهیونیست نشین، مناطق مختلف غزه از جمله پایگاه مقاومت را هدف حملات خود قرار داده است. مقاومت فلسطین هم در واکنش به این بمباران ها بارها اقدام به شلیک موشک و راکت به سمت شهرک های صهیونیست نشین اطراف نوار غزه کرده و تاکید نموده است که در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی دست بسته نخواهد ماند و جواب موشک را با موشک خواهد داد.