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۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۶

امام جمعه ایلام:

رکود اقتصادی در کشور منجر به بیکاری بیش از حد شده است

رکود اقتصادی در کشور منجر به بیکاری بیش از حد شده است

ایلام- امام جمعه ایلام گفت: رکود اقتصادی در کشور منجر به بیکاری بیش از حد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی امروز در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت:  معیار و ملاک تورم جیب مردم است نه آمار و ارقام‌های کاغذی بانک مرکزی، متاسفانه رکود اقتصادی در کشور منجر به بیکاری بیش از حد شده است.

وی ادامه داد: هر روز شاهد تعطیلی یک کارخانه و یا فعالیت آن هستیم که نمونه آن چند روز پیش اعلام شد که بزرگ‌ترین کارخانه تولیدی در کشور تعطیل شده است.

امام جمعه ایلام افزود: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون  اساسی دستگاه عدلت گستر، کارآمد و تاثیرگذار در همه عرصه‌های اجتماعی، امنیتی‌، اقتصادی و فرهنگی و حقوقی است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه مورد اعتماد همه افراد جامعه و اقشار مختلف است.

مذاکره با آمریکا یعنی وطن فروشی

لطفی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در مورد الگوی رفتاری آمریکا و سایر قدرت‌های بزرگ در روند برجام و روش‌های تهدیدآمیز و گستاخانه و امتیازگیری و وادارکردن به عقب‌نشینی و عبور از خطوط قرمز می‌دانند.

وی بیان داشت: پیشنهاد مذاکره برخی از گروه‌های اصلاح‌طلب با آمریکا مصداق بارز وطن‌فروشی و به تاراج گذاشتن منافع ملی کشور است.

لطفی عنوان کرد: پیشنهاد مذاکره با چنین کشوری که قلدر و گستاخ و قانون‌شکن است زیر پا گذاشتن عزت ملی مردم و اقدام علیه منافع ملی و امنیت و تمامیت کشور اسلامی ایران است.

وی اضافه کرد: پیشنهاد مذاکره با دولتی که شدیدترین تحریم‌ها و تهدیدها و بی‌ادبانه‌ترین رفتارها را با ملت و دولت جمهوری اسلامی  ایران داشته زیر پا گذاشتن عزت مردم است.

امام جمعه ایلام بیان داشت: ملت عزیز ایران با مقاومت و ایستادگی و ضمن تجدید میثاق با با آرمان‌های امام و رهبری در شرایط حساس بین‌المللی مذاکره با رئیس جمهور سبک مغز آمریکا را خیانت می‌داند.

سازمان تبلیغات نهادی برای اعتلای فرهنگ اسلام

وی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی از جمله نهادهایی است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی و پر بار اسلام ناب و راستین و معارف اهل بیت عصمت و طهارت با فرمان امام راحل تاسیس شد.

لطفی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایجاد نهادها و ارگان‌هایی که بتوانند مبلغ و مروج آرمان‌های فرهنگی و دینی و باورهای فکری رهروان امام و پیروان اسلام ناب در جامعه اسلامی باشد، ضروری بود.

وی تصریح کرد: نقش شهید چمران در شکل‌گیری جنبش مقاومت لبنان و تربیت جوانان رزمنده لبنان در برابر رژیم صهیونیستی بی‌بدیل است.

کد مطلب 4327403

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