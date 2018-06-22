به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی امروز در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: معیار و ملاک تورم جیب مردم است نه آمار و ارقام‌های کاغذی بانک مرکزی، متاسفانه رکود اقتصادی در کشور منجر به بیکاری بیش از حد شده است.

وی ادامه داد: هر روز شاهد تعطیلی یک کارخانه و یا فعالیت آن هستیم که نمونه آن چند روز پیش اعلام شد که بزرگ‌ترین کارخانه تولیدی در کشور تعطیل شده است.

امام جمعه ایلام افزود: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی دستگاه عدلت گستر، کارآمد و تاثیرگذار در همه عرصه‌های اجتماعی، امنیتی‌، اقتصادی و فرهنگی و حقوقی است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه مورد اعتماد همه افراد جامعه و اقشار مختلف است.

مذاکره با آمریکا یعنی وطن فروشی

لطفی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در مورد الگوی رفتاری آمریکا و سایر قدرت‌های بزرگ در روند برجام و روش‌های تهدیدآمیز و گستاخانه و امتیازگیری و وادارکردن به عقب‌نشینی و عبور از خطوط قرمز می‌دانند.

وی بیان داشت: پیشنهاد مذاکره برخی از گروه‌های اصلاح‌طلب با آمریکا مصداق بارز وطن‌فروشی و به تاراج گذاشتن منافع ملی کشور است.

لطفی عنوان کرد: پیشنهاد مذاکره با چنین کشوری که قلدر و گستاخ و قانون‌شکن است زیر پا گذاشتن عزت ملی مردم و اقدام علیه منافع ملی و امنیت و تمامیت کشور اسلامی ایران است.

وی اضافه کرد: پیشنهاد مذاکره با دولتی که شدیدترین تحریم‌ها و تهدیدها و بی‌ادبانه‌ترین رفتارها را با ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران داشته زیر پا گذاشتن عزت مردم است.

امام جمعه ایلام بیان داشت: ملت عزیز ایران با مقاومت و ایستادگی و ضمن تجدید میثاق با با آرمان‌های امام و رهبری در شرایط حساس بین‌المللی مذاکره با رئیس جمهور سبک مغز آمریکا را خیانت می‌داند.

سازمان تبلیغات نهادی برای اعتلای فرهنگ اسلام

وی ادامه داد: سازمان تبلیغات اسلامی از جمله نهادهایی است که با هدف اعتلای فرهنگ غنی و پر بار اسلام ناب و راستین و معارف اهل بیت عصمت و طهارت با فرمان امام راحل تاسیس شد.

لطفی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایجاد نهادها و ارگان‌هایی که بتوانند مبلغ و مروج آرمان‌های فرهنگی و دینی و باورهای فکری رهروان امام و پیروان اسلام ناب در جامعه اسلامی باشد، ضروری بود.

وی تصریح کرد: نقش شهید چمران در شکل‌گیری جنبش مقاومت لبنان و تربیت جوانان رزمنده لبنان در برابر رژیم صهیونیستی بی‌بدیل است.