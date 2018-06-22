به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبههای این هفته نماز جمعه قم که در مصلی قدس این شهر برگزار شد با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضاییه، اظهار داشت: قوه قضاییه تأمین کننده عدالت در جامعه است که حرمت و کرامت آن باید رعایت شود و از این دستگاه باید در برخورد با متخلفان و مفاسد حمایت شود.
وی ابراز داشت: مردم از قوه قضاییه بیش از جاهای دیگر نسبت به سلامت اداری توقع دارند و رعایت عدالت، توجه به مستمندان، بهرهگیری از فناوریهای جدید و تلاش برای پیشگیری از تخلفات از جمله انتظارات از این قوه است.
مفسدان باید طعم قاطعیت قوه قضاییه را بچشند
مدیر حوزههای علمیه کشور گفت: فرایند قضایی باید سهل و آسان و در کمترین زمان ممکن صورت گیرد و امید است روز به روز شاهد نظام قضایی پیشرفتهتر، عادلانهتر و با سلامتتر باشیم.
وی گفت: مفسدان باید طعم قاطعیت قوه قضاییه را بچشند که تصمیمات روزهای اخیر دستگاه قضا مورد تأیید جامعه است.
آیت الله اعرافی با اشاره به سالروز تخریب قبور ائمه بقیع گفت: این حرکت زشت و مفتضحانهای که از سوی وهابیون صورت گرفت توهین به مقدسات مسلمین بود و از طرفی نیز تخریب یکی از میراثهای بشری بوده که مدعیان حقوق بشر در اینجا سکوت کردند و از حقوق پیروان اهل بیت(ع) دفاع نکردند و امیدواریم روزی امت اسلام از دست جریان خبیث وهابیت راحت شوند.
مردم باید مبلغان را حمایت کنند
وی با اشاره به روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی بیان داشت: تبلیغ دین در مساجد صورت میگیرد و مردم باید مبلغان را حمایت کنند و خانه و مدرسه و نهادهای مختلف در زمینه تبلیغ مسئولیت دارند و امیدواریم شاهد همکاری بیشتر در زمینه تبلیغات اسلامی باشیم.
امام جمعه قم به روز اصناف نیز اشاره کرد و گفت: کاسبان و اصناف باید انصاف را رعایت کنند و ضرورت دارد تا همه در این راستا همکاری کنند تا بازار جلوهگاه تحقق ارزشهای اخلاقی باشد و عدالت و انصاف رعایت شود.
ارزشهای دینی جایی در قراردادهای بین المللی ندارد
وی با اشاره به قرارداد FATF گفت: قراردادهای بینالمللی مورد نیاز است اما در ۱۰۰ سال اخیر در قراردادهای جهانی شاهد چند خطا و انحراف بزرگ هستیم که بیاعتنایی به منافع فکری دیگر ادیان و ملتها است و ارزشهای جامعه اسلامی مورد توجه قرار نمیگیرد که این حق بشر است که به مبانی اعتقادیش توجه شود.
آیت الله اعرافی بیان داشت: امروز حق همجنس بازان مورد توجه است اما ارزشهای اسلامی و دینی جایی در قراردادها ندارد.
وی گفت: بیعدالتی در اجرا از مشکلات این قراردادها است که قدرتهای بزرگ در برخی موارد آن را نقض میکنند و رعایت آنها را الزامی نمیدانند و از طرفی نیز تفسیرهای غلط دارند و در همین قرارداد FATF به گونهای از تروریست تفسیر غلط کردند تا جبهه مقاومت مشمول تحریم شوند و اسرائیل در حاشیه امن باشد.
مدیر حوزههای علمیه کشور گفت: یکی از ابزارهایی که دشمنان با استفاده از آن جامعه را از ارزشهای اسلامی و دینی دور میکنند همین قراردادها است که بر اساس تفسیرهای غلط و ضد ارزش اهداف خود را دنبال میکنند.
تنها راه رستگاری ملت اسلامی مقاومت در برابر دشمنان است
وی تصریح کرد: ما حرف منطقی میزنیم که باید به حقوق همه افکار در این قراردادها توجه شود و راه حل این است در مواقع خطر نباید زیر بار این قراردادها رفت و رهبر معظم انقلاب نیز تأکید کردند باید خودمان توافقنامه بنویسیم و در دام این قراردادهای استعماری نیفتیم.
آیت الله اعرافی بیان داشت: در روزهای گذشته شاهد نوشتن نامهای از سوی عدهای از سر نادانی بودیم که در این هیاهو، ندای مذاکره با آمریکا سر میدهند آن هم با کشوری که هنوز جوهر نقض عهد آن خشک نشده است که ملت ایران در برابر این حربهها خواهند ایستاد و تنها راه رستگاری ملت اسلام مقاومت در برابر دشمنان و آمریکا است.
وی همچنین با اشاره به روز مبارزه با مواد مخدر، گفت: از تلاشهای صورت گرفته در این زمینه باید تشکر کرد و باید بدانیم اعتیاد منشأ خسارتهای زیادی است که ۵۵ درصد طلاقها به اعتیاد باز میگردد که مسئولان و جامعه باید برابر اعتیاد و قاچاق حساس باشند.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه گفت: در افغانستان که همسایه ما به شمار میرود، ۹ هزار تن تریاک تولید میشود و نباید اجازه داد اعتیاد به سنین پایینتر کشیده شود و تلاشهای فعلی کافی نیست و همه باید در زمینه پیشگیری همت کنند.
وی با اشاره به وضعیت یمن نیز گفت: امروز مسائل یمن بسیار اسفبار است که متأسفانه دنیا در قبال آن خاموش بوده و این ظلم آشکاری است که دل هر مسلمانی را به درد میآورد و ما امیدواریم امت اسلامی بیدار شود.
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