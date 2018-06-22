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۱ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۰

وزیر انرژی امارات :

توافق جهانی کاهش تولید، اعتبار اوپک را احیا کرد

توافق جهانی کاهش تولید، اعتبار اوپک را احیا کرد

رئیس دوره‌ای اجلاس اوپک در سخنرانی افتتاحیه نشست ۱۷۴ این سازمان اعلام کرد توافق جهانی کاهش تولید نفت و پایبندی اعضای اوپک به این توافق، اعتبار این سازمان را در صنعت نفت جهان احیا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات و رئیس دوره‌ای اجلاس اوپک، امروز در سخنرانی افتتاحیه نشست ۱۷۴ این سازمان، از همکاری کشورهای عضو و غیر عضو اوپک در تحقق اهداف توافق جهانی کاهش تولید نفت، قدردانی کرد.

وی اعلام کرد اکنون وضع بازار نفت نسبت به گذشته از ثبات بیشتری برخوردار شده است و همه طرف‌های ذینفع در بازار، از این ثبات استقبال کرده‌اند.

رئیس اجلاس اوپک گفت: بازار نفت همچنان شاهد عزم راسخ اعضای اوپک و دیگر تولیدکنندگان نفت امضاکننده توافق جهانی کاهش تولید نفت بوده؛ این مسئله در پایبندی بی‌سابقه به این توافق، منعکس شده است.

المزروعی اعلام کرد: توافق جهانی کاهش تولید نفت، به خوبی نشان دهنده پایبندی اوپک به ثبات مستمر بازار نفت است و اعضای سازمان ما، نقشی حیاتی در بازگشت خوشبینی به بازار نفت ایفا کردند. توافق جهانی کاهش تولید نفت، از حمایت دیگر تولیدکنندگان نفت نیز برخوردار شده و این چارچوب برای پذیرش اعضای جدید، آماده است.

رئیس اجلاس اوپک با تأکید بر استمرار نظارت اوپک بر مؤلفه‌های بنیادین بازار نفت، گفت: باید با احتیاط به مسیر خود ادامه دهیم؛ هیچ یک از ما نمی‌خواهد به بی‌ثباتی و نوسان بازگردیم که بدبینی را به بازار بر می‌گرداند.

المزروعی تأکید کرد یکی از نکات مورد توجه اعضای اوپک، تضمین توازن و عرضه مناسب در بازار نفت است و یکی از شروط این مسئله، توجه به سرمایه‌گذاری است.

وی گفت: تاکنون در سال ۲۰۱۸ میلادی، شتاب سرمایه‌گذاری افزایش یافته، اما هنوز شاهد سرمایه‌گذاری کافی در پروژه‌های بلندمدت نیستیم.

رئیس اجلاس اوپک با اشاره گزارش«دورنمای نفت جهان» اوپک، اعلام کرد: سرمایه‌گذاری لازم برای صنعت نفت جهان تا سال ۲۰۴۰ میلادی، ۱۰ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار است و تقاضای روزانه نفت جهان تا آن سال به ۱۱۱ میلیون بشکه می‌رسد.

المزروعی همچنین اعلام کرد لازم است همکاری کشورهای عضو و غیر عضو اوپک استمرار یابد و چارچوب کنونی همکاری، نهادینه شود.

کد مطلب 4327488

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