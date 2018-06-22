توافق جهانی کاهش تولید، اعتبار اوپک را احیا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات و رئیس دورهای اجلاس اوپک، امروز در سخنرانی افتتاحیه نشست ۱۷۴ این سازمان، از همکاری کشورهای عضو و غیر عضو اوپک در تحقق اهداف توافق جهانی کاهش تولید نفت، قدردانی کرد.
وی اعلام کرد اکنون وضع بازار نفت نسبت به گذشته از ثبات بیشتری برخوردار شده است و همه طرفهای ذینفع در بازار، از این ثبات استقبال کردهاند.
رئیس اجلاس اوپک گفت: بازار نفت همچنان شاهد عزم راسخ اعضای اوپک و دیگر تولیدکنندگان نفت امضاکننده توافق جهانی کاهش تولید نفت بوده؛ این مسئله در پایبندی بیسابقه به این توافق، منعکس شده است.
المزروعی اعلام کرد: توافق جهانی کاهش تولید نفت، به خوبی نشان دهنده پایبندی اوپک به ثبات مستمر بازار نفت است و اعضای سازمان ما، نقشی حیاتی در بازگشت خوشبینی به بازار نفت ایفا کردند. توافق جهانی کاهش تولید نفت، از حمایت دیگر تولیدکنندگان نفت نیز برخوردار شده و این چارچوب برای پذیرش اعضای جدید، آماده است.
رئیس اجلاس اوپک با تأکید بر استمرار نظارت اوپک بر مؤلفههای بنیادین بازار نفت، گفت: باید با احتیاط به مسیر خود ادامه دهیم؛ هیچ یک از ما نمیخواهد به بیثباتی و نوسان بازگردیم که بدبینی را به بازار بر میگرداند.
المزروعی تأکید کرد یکی از نکات مورد توجه اعضای اوپک، تضمین توازن و عرضه مناسب در بازار نفت است و یکی از شروط این مسئله، توجه به سرمایهگذاری است.
وی گفت: تاکنون در سال ۲۰۱۸ میلادی، شتاب سرمایهگذاری افزایش یافته، اما هنوز شاهد سرمایهگذاری کافی در پروژههای بلندمدت نیستیم.
رئیس اجلاس اوپک با اشاره گزارش«دورنمای نفت جهان» اوپک، اعلام کرد: سرمایهگذاری لازم برای صنعت نفت جهان تا سال ۲۰۴۰ میلادی، ۱۰ تریلیون و ۵۰۰ میلیارد دلار است و تقاضای روزانه نفت جهان تا آن سال به ۱۱۱ میلیون بشکه میرسد.
المزروعی همچنین اعلام کرد لازم است همکاری کشورهای عضو و غیر عضو اوپک استمرار یابد و چارچوب کنونی همکاری، نهادینه شود.
نظر شما