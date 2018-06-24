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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۴

با کارگردانی حسن معجونی

نوید محمدزاده وارد سینما «فلیک» شد/ تیزر صوتی

نوید محمدزاده وارد سینما «فلیک» شد/ تیزر صوتی

نمایش «فلیک» به کارگردانی حسن معجونی و با حضور نوید محمدزاده و ستاره پسیانی از نیمه دوم تیرماه در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، تیزر صوتی جدیدترین تجربه گروه تئاتر «لیو» منتشر شد. این گروه تئاتری قصد دارد از نیمه دوم تیرماه نمایش «فلیک» نوشته آنی بیکر را که توسط بهرنگ رجبی ترجمه شده است در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه ببرد.

در این اثر نمایشی که طراحی و کارگردانی آن را حسن معجونی بر عهده دارد، نوید محمدزاده، ستاره پسیانی، حسین حسینیان و برنا انصاری به ایفای نقش می پردازند.

«فلیک» روایتگر روابط انسانی سه جوان در سینمایی قدیمی به نام فلیک است.

مهدی چاکری دراماتورژ، شایلان عشایری طراح لباس، صبا کسمایی طراح نور، سیاوش البخشی نائینی دستیار کارگردان و برنامه ریز و سبا غروی مدیر تولید از جمله عوامل این اثر نمایشی هستند.

کد مطلب 4328864
آروین موذن زاده

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