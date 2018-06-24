به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اساس‌الاقتباس خواجه نصیرالدین طوسی» را «مصطفی بروجردی» از زبانی فنی و علمی به زبانی ساده و امروزی درآورده است که به حوزه فن منطق اختصاص دارد.

ویژگی مهم این کتاب که بعد از کتاب شفای ابن سینا یکی از بهترین و جامع‌ترین کتاب در فن منطق به زبان فارسی است، این است که به زبانی ساده تالیف شده و همه فنون و مباحث منطق به شکلی عمیق و مشروح در آن آمده است.

این کتاب برای نخستین بار در سال ۱۳۸۰ از سوی این انتشارات روانه بازار کتاب شده بود و با توجه به نیاز علاقه‌مندان، پژوهشگران و محققان مباحث فلسفی و منطقی در سال ۹۷ برای دومین بار منتشر شده است. این کتاب در شمارگان هزار نسخه، ۷۴۶ صفحه و با قیمت ۳۳ هزار تومان عرضه شده است.

کتاب «فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا» هم که از سوی سیدجعفر سجادی گردآوری شده است، شامل مجموعه‌ای از اصطلاحات این فیلسوف بزرگ ایرانی است که یا خود وضع کرده و یا به‌ گونه‌ای به کاربرده که تنها مراد و مقصود خودش بوده است و با آنچه مراد و مقصود دیگر فلاسفه اسلامی است، متفاوت و در معنایی غیر بوده است.

به نوشته سجادی آنچه در این کتاب آمده است، صرفاً ناظر بر معانی و مفاهیمی است که این فیلسوف در قالب انواع اصطلاحات در فلسفه خود به‌ کار برده است و نقطه اشتراک این اصطلاحات میان ملاصدرا و دیگر فلاسفه اسلامی اغلب اشتراک لفظی است.

این کتاب برای نخستین بار در سال ۱۳۷۹ از سوی انتشارات شرکت چاپ و انتشارات روانه بازار کتاب شد و در سال ۱۳۸۷ هم برای یک نوبت دیگر روانه بازار شده بود و امسال برای سومین بار منتشر شده است.

فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا در یک هزار نسخه، ۵۳۵ صفحه و با قیمت ۲۶ هزار تومان عرضه شده است.