مصرف برق در ساعات پیک از ۵۱ هزار مگاوات عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، پیک مصرف برق در روز گذشته (شنبه ۲ تیرماه)، ۵۱ هزار و ۲۷۲ مگاوات گزارش شد که این رقم در سال گذشته در همین زمان برابر با ۴۳ هزار و ۶۳۱ مگاوات ثبت شده است.

باید در اینجا اشاره کرد به علت اولین روز هفته و آغاز به کار اداره‌ها، در مصرف برق افزایش داشتیم و مجدداً پیک مصرفی از مرز ۵۱ هزار مگاوات عبور کرد. میزان مبادلات برق نیز در روز گذشته برابر با یک هزار و ۷۸۷ مگاوات بوده که سهم صادرات از این میزان یک هزار و ۲۳۰ مگاوات و واردات برق نیز ۵۵۷ مگاوات بوده است.

گفتنی است میزان مصرف برق صنایع نیز در روز گذشته چهار هزار و ۴۹ مگاوات بود که نسبت به روز جمعه که میزان آن چهار هزار و ۶۸۶ مگاوات بوده است، مصرف برق این بخش قدری کاهش داشته است.

پیک مصرف یا ساعات اوج مصرف به‌طور معمول در شش ماه نخست سال در ساعت‌های ۱۲ تا ۱۷ (پیک روزانه) و ۱۹ تا ۲۳ در شب (پیک شبانه) اتفاق می‌افتد و کنترل دمای وسائل سرمایشی در مدیریت پیک در این زمان بسیار موثر خواهد بود.