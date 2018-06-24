به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی رقابت‌های لیگ‌های والیبال امروز دو تیم کره جنوبی و بلغارستان که شانس صعود به مرحله بعد را از دست داده بودند در سالن مجموعه ورزشی آزادی به مصاف یکدیگر رفتند.

شاگردان کیم در کره جنوبی در حالی به مصاف بلغارها رفتند که با کسب ۵ امتیاز در قعر جدول رده بنده قرار داشتند و برای پایان خوش در این مسابقات نیاز به پیروزی داشتند اما در نهایت با نتیجه ۲ به ۳ شکست خوردند.

کره جنوبی در ست نخست این رقابت موفق شد ۲۵ بر ۱۹ بلغارستان را شکست دهد. در ست دوم بلغارستان ۲۵ بر ۲۲ پیروز شد تا در ست شماری دو تیم برابر شوند. در ست سوم نیز کره حرفی برای گفتن نداشت و بلغارستان ۲۵ بر ۱۸ پیروز شد. در ست چهارم اینبار کره با پیروزی ۲۵ بر ۲۲ کار را ست شماری برابر کرد تا برنده بازی در ست پنجم مشخص شود. بلغارستان در ست پنجم ۱۵ بر ۱۲ پیروز پیروز ست و بازی شد.

صبح امروز نیز با پیروزی لهستان مقابل استرالیا تکلیف فهرست تیم‌های صعود کننده به مرحله نهایی مشخص شد. روسیه، فرانسه، آمریکا، برزیل، لهستان و صربستان شش تیم حاضر در مرحله نهایی هستند.

صبح امروز و پیش از رقابت کره و بلغارستان تیم های برزیل، کانادا و لهستان به ترتیب مقابل آرژانتین، ژاپن و استرالیا با نتایج مشابه ۳ بر صفر پیروز شدند.

همزمان با بازی کره و بلغارستان صربستان موفق شد ۳ بر یک چین را شکست دهد. شاگردان لوزانو با این شکست دوازدهمین باخت خود را ثبت کردند و در مکان پانزدهم جدول رده بندی بالاتر از کره قرار گرفتند.

برنامه کامل دیدارهای امروز:

استرالیا صفر – لهستان ۳

ژاپن صفر – کانادا ۳

آرژانتین صفر – برزیل ۳

بلغارستان ۳ – کره جنوبی ۲

چین یک – صربستان ۳

فرانسه - روسیه

ایران – آلمان

ایتالیا – آمریکا